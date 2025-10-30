Frau ist vom Krebs gezeichnet: Wie sie nach Makeover aussieht, bringt sie zum Weinen

England - Diese Frau muss derzeit richtig viel durchmachen. Susan aus England hat im vergangenen Jahr ihre Schwester Mandy an den Krebs verloren. In diesem Jahr folgte der nächste Schock: Beim Duschen bemerkte die Britin einen Knoten in der Brust. Inzwischen ist längst klar, dass auch sie gegen Brustkrebs kämpft.

Susan kämpft derzeit gegen Brustkrebs - die Chemotherapie hat ihr die Haare genommen. Doch Rob Wood "verwandelt" sie zurück. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Genau wie ihre Schwester hat auch Susan ihre Haare dabei verloren. Und genau wie ihre Schwester will sie das nicht hinnehmen. Deshalb hat sie sich kürzlich bei "Novo Cabelo" eingefunden. Das hatte Mandy damals auch getan, um wieder Haare auf dem Kopf zu haben.

Seit Dienstag geht das entsprechende Video des Haarsystem-Unternehmens auf TikTok viral. Der Grund: Zum einen hat es das Schicksal der armen Frau in sich. Zum anderen ist ihr Umstyling so verblüffend, dass auch sie sich danach selbst kaum wiedererkennt.

Trotz allem zeigt sich Susan in dem Clip optimistisch. Die Behandlung sei vielversprechend, gibt sie sich kämpferisch. "Jetzt ist es an dir", fordert sie Rob Wood schließlich auf, seinen Teil beizutragen.

Doch nicht nur lange Haare sollen für eine Veränderung sorgen, sondern auch ein ganz neues Make-up. Dafür steht Wood eine Stylistin zur Seite.