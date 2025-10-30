 2.005

Frau ist vom Krebs gezeichnet: Wie sie nach Makeover aussieht, bringt sie zum Weinen

Diese Frau muss derzeit viel durchmachen. Susan aus England hat im vergangenen Jahr ihre Schwester an Krebs verloren. In diesem Jahr folgte der nächste Schock.

Von Christian Norm

England - Diese Frau muss derzeit richtig viel durchmachen. Susan aus England hat im vergangenen Jahr ihre Schwester Mandy an den Krebs verloren. In diesem Jahr folgte der nächste Schock: Beim Duschen bemerkte die Britin einen Knoten in der Brust. Inzwischen ist längst klar, dass auch sie gegen Brustkrebs kämpft.

Susan kämpft derzeit gegen Brustkrebs - die Chemotherapie hat ihr die Haare genommen. Doch Rob Wood "verwandelt" sie zurück.
Susan kämpft derzeit gegen Brustkrebs - die Chemotherapie hat ihr die Haare genommen. Doch Rob Wood "verwandelt" sie zurück.

Genau wie ihre Schwester hat auch Susan ihre Haare dabei verloren. Und genau wie ihre Schwester will sie das nicht hinnehmen. Deshalb hat sie sich kürzlich bei "Novo Cabelo" eingefunden. Das hatte Mandy damals auch getan, um wieder Haare auf dem Kopf zu haben.

Seit Dienstag geht das entsprechende Video des Haarsystem-Unternehmens auf TikTok viral. Der Grund: Zum einen hat es das Schicksal der armen Frau in sich. Zum anderen ist ihr Umstyling so verblüffend, dass auch sie sich danach selbst kaum wiedererkennt.

Trotz allem zeigt sich Susan in dem Clip optimistisch. Die Behandlung sei vielversprechend, gibt sie sich kämpferisch. "Jetzt ist es an dir", fordert sie Rob Wood schließlich auf, seinen Teil beizutragen.

Doch nicht nur lange Haare sollen für eine Veränderung sorgen, sondern auch ein ganz neues Make-up. Dafür steht Wood eine Stylistin zur Seite.

TikTok-Video mit beeindruckender Verwandlung geht derzeit viral

Susan schaut fasziniert in den Spiegel. So kennt sie sich selbst schon länger nicht mehr.
Susan schaut fasziniert in den Spiegel. So kennt sie sich selbst schon länger nicht mehr.

Schließlich ist es so weit. Susan darf sich erst im Spiegel betrachten, wenn alles fertig ist. Die Wirkung verfehlt ihr Haar-Experte damit nicht. "Oh mein Gott", staunt die Kundin.

"Ich liebe es", erklärt sie kurz darauf, während sie versucht, ihre Freudentränen zu unterdrücken, um das Make-up nicht gleich zu verschmieren. "Es ist weird, mich jetzt selbst wieder mit Haaren zu sehen", erklärt Susan schließlich.

Sie habe fast schon vergessen, wie sie mit Haaren aussieht. "Und du gewöhnst dich so sehr daran, dich ohne Haare zu sehen. Und du vergisst ein wenig, wie dein altes Ich aussah", erklärt sie.

Rob Wood und die Stylistin reden ihr daraufhin gut zu, machen ihr Mut für den weiteren Weg.

Unterdessen hat das Video innerhalb eines Tages bereits mehr als 200.000 Klicks erreicht. Diese Geschichte lässt wohl kaum jemanden kalt.

