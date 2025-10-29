Vater soll Kind ins Bett bringen: Was dann passiert, bringt so viele zum Lachen

Oregon (USA) - Wer sollte hier wen ins Bett bringen? Eines ist in jedem Fall sicher: Das entsprechende "Beweisvideo" aus Oregon bringt gerade richtig viele Menschen auf TikTok zum Lachen.

Patrick Collins sollte eigentlich seine Tochter Kambree (1) ins Bett bringen - brachte aber eher sich selbst dorthin. © TikTok/Screenshot/emrose.collins

Der kuriose Clip ist von Mama Emrose Collins gefilmt und hochgeladen worden. Darin ist der Monitor ihres Babyfons zu sehen - ebenfalls gut sichtbar: Ehemann Patrick. Doch wo ist Töchterchen Kambree (1)?

Die Mutter zoomt noch näher heran. Dann wird alles klar: Während Papa selig schläft, schaut sich sein Mädchen ein Video auf dem Handy an - von Bettruhe keine Spur.

Man könnte auch sagen: Die Kleine hat ihren Papa erfolgreich ins Bett gebracht, kann jetzt den restlichen Abend genießen.

Das findet nicht nur die Mutter lustig, sondern auch das TikTok-Publikum. 2,4 Millionen Klicks sind seit dem vergangenen Wochenende zusammengekommen, dazu mehr als 200.000 Likes.

Dass ihr Mann eingeschlafen war, hat Collins übrigens nicht zum Lachen gebracht.