Mofa-Fahrer flüchtet vor Polizei: Kurioses Versteck wird ihm zum Verhängnis

In Schwaben hat sich ein 17-Jähriger vor der Polizei am Ufer der Schmutter versteckt und ist von der Feuerwehr aus dem Schilf gerettet worden.

Von Lea Sophie Gräf und Benedikt Zinsmeister

Neusäß - Eine Streife erwischt einen Mofafahrer in Bayerisch-Schwaben mit defektem Hinterlicht. Die Anhaltesignale ignoriert der Jugendliche. Doch sein Versteck vor der Polizei wird ihm zum Verhängnis.

Der Jugendliche flüchtete vor der Polizei. (Symbolbild)
Der Jugendliche flüchtete vor der Polizei. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Die Beamten wollten den 17-Jährigen am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr auf seinem Mofa in Neusäß (Landkreis Augsburg) kontrollieren, weil das hintere Licht defekt war, wie die Polizeiinspektion Gersthofen mitteilte.

Der 17-Jährige ignorierte aber die Anhaltesignale und gab stattdessen Gas.

Die Polizisten überholten das Mofa und blockierten die Straße. Daraufhin flüchtete der 17-Jährige zu Fuß in Richtung des Flusses Schmutter.

Frau hat Flugangst: Was Sitznachbarin zeitgleich tut, lässt Lachtränen fließen
Kurioses Frau hat Flugangst: Was Sitznachbarin zeitgleich tut, lässt Lachtränen fließen

Er versank am Ufer der Schmutter im Schilf und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Beamten fanden ihn dort später. Die Feuerwehr rettete den Jugendlichen aus seiner misslichen Lage.

Nach seiner Rettung wurde er wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei bestand der Verdacht, dass der 17-Jährige zuvor Drogen genommen hatte. Zudem konnte das Mofa schneller als erlaubt fahren und war nicht versichert.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Kurioses: