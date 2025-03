Frau kauft Hochzeitskleid für 17 Euro: Dann realisiert sie, was sie da vor sich hat

Chicago (USA) - Ein Designer-Hochzeitskleid für 17 Euro? Das klingt erst mal nach einem Fund, der zu gut ist, um wahr zu sein. Eine Frau aus den USA hatte aber das Glück, eine solche Robe in einem Secondhandladen zu entdecken. Das Kleid hielt allerdings noch viel mehr für sie bereit, was dazu führte, dass sie sich mittlerweile nicht mehr vor Kauf-Anfragen retten kann ...

"Vera Freaking Wang. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Kleid bei Goodwill für 18,99 [Dollar] gefunden habe", freut sich Ashley in einem Video , in dem sie das Kleidungsstück in seiner ganzen Pracht zeigt.

In einem Goodwill-Laden wurde sie jetzt fündig und ihre Entdeckung hatte es gleich doppelt in sich: Das Hochzeitskleid für umgerechnet etwa 17 Euro war zum einen ein absoluter Hingucker und zum anderen von der berühmten Designerin Vera Wang (75).

Schnäppchenjägerin Ashley Cano hatte das Hochzeitskleid in einem Goodwill-Laden für umgerechnet 17 Euro entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/aileenscloset90

Ashley glaubt, dass sie das Kleid erstanden hat, was die fiktive TV-Figur Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) im ersten Film zur beliebten Sendung "Sex and the City" trug. Tatsächlich sieht das Textil dem Kleid ähnlich, das Bradshaw neben anderen während eines Vogue-Fotoshootings anhatte. "Es ist das Kleid von Carrie Bradshaw. Ich bin schockiert", so die Schnäppchenjägerin auf TikTok.

Der Kleid-Clip erhielt innerhalb weniger Tage mehr als 140.000 Aufrufe und die Erstellerin Hunderte Anfragen. Denn viele "Sex and the City"-Fans reißen sich um das besondere Designerstück. "Das ist mein Traumkleid", schwärmt eine Userin.

Viele Zuschauer sind sich einig, dass Ashley die Robe für viel Geld weiterverkaufen könnte. Die US-Amerikanerin ist allerdings noch unsicher, wie sie jetzt vorgehen soll. "Seitdem dies viral ging, habe ich eine unglaubliche Menge an Anfragen erhalten", schreibt sie auf TikTok.

Sie wolle aber den Interessenten demnächst die Möglichkeit bieten, das Kleid anprobieren zu können.