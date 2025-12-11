Touristin wird von Mann überfallen: Was ihr Partner währenddessen macht, sorgt für Empörung

Kolumbien - Ein Touristen-Pärchen ist während ihres Backpacking-Trips auf den Straßen Kolumbiens unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann überfallen werden. Während die Reaktion der Frau beinahe heroisch ist, sorgt die ihres Begleiters für Spott im Netz.

Während seine Reisebegleitung angegriffen wird, zieht sich der Tourist eingeschüchtert zurück. © Bildmontage: Screenshot/X/SumitHansd

Ein Video, welches mutmaßlich von einer Überwachungskamera stammt und im Netz inzwischen mehrmals geteilt wurde, zeigt das Paar, wie es sich vor einem Laden stehend miteinander unterhält.

Mit einem schnellen Schritt taucht vor ihnen plötzlich ein Mann auf, der die Touristin sofort attackiert, dabei mit einem spitzen Gegenstand auf die Frau losgeht.

Verzweifelt versucht der Räuber, an den Rucksack der Urlauberin zu kommen und ihm ihr vom Rücken zu zerren, doch mutig kämpft sie gegen den Mann an. Immer wieder versucht sie, den Angreifer von sich wegzustoßen, während ihr männlicher Begleiter auf den Bürgersteig geflüchtet ist, um der Attacke zu entkommen.

In einem kurzen Moment macht der Tourist noch einen mutigen Schritt nach vorn, um seiner Partnerin zu Hilfe zu kommen, entscheidet sich dann doch für den Rückzug und schaut verunsichert hinter der Ladenecke hervor.