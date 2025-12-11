Touristin wird von Mann überfallen: Was ihr Partner währenddessen macht, sorgt für Empörung
Kolumbien - Ein Touristen-Pärchen ist während ihres Backpacking-Trips auf den Straßen Kolumbiens unterwegs, als sie plötzlich von einem Mann überfallen werden. Während die Reaktion der Frau beinahe heroisch ist, sorgt die ihres Begleiters für Spott im Netz.
Ein Video, welches mutmaßlich von einer Überwachungskamera stammt und im Netz inzwischen mehrmals geteilt wurde, zeigt das Paar, wie es sich vor einem Laden stehend miteinander unterhält.
Mit einem schnellen Schritt taucht vor ihnen plötzlich ein Mann auf, der die Touristin sofort attackiert, dabei mit einem spitzen Gegenstand auf die Frau losgeht.
Verzweifelt versucht der Räuber, an den Rucksack der Urlauberin zu kommen und ihm ihr vom Rücken zu zerren, doch mutig kämpft sie gegen den Mann an. Immer wieder versucht sie, den Angreifer von sich wegzustoßen, während ihr männlicher Begleiter auf den Bürgersteig geflüchtet ist, um der Attacke zu entkommen.
In einem kurzen Moment macht der Tourist noch einen mutigen Schritt nach vorn, um seiner Partnerin zu Hilfe zu kommen, entscheidet sich dann doch für den Rückzug und schaut verunsichert hinter der Ladenecke hervor.
Mehrere Passanten schreiten ein
Ein Passant entscheidet sich schließlich, der Frau zu Hilfe zu eilen und geht mit seinem Motorradhelm auf den Angreifer los. Nach und nach kommen weitere Außenstehende hinzu, um sie aus der gefährlichen Situation zu befreien, teilen dabei auch den ein oder anderen Fausthieb gegen den Mann aus.
Während die Touristin im Netz für ihren mutigen Widerstand gegen den Räuber gefeiert wird, erntet ihr männlicher Begleiter eine ordentliche Portion Hohn und Spott. "Wenn das ihr Mann ist, braucht sie dringend einen neuen", heißt es da unter anderem.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/X/SumitHansd