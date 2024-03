Frau kauft Kleid zum Schnäppchen-Preis: Beim Blick auf das Etikett fällt sie aus allen Wolken

Austin (USA) - Kleider machen Leute. Influencerin Kansas Michalke fühlt sich seit dem Kauf ihres neuen glitzernden Einteilers sogar wie eine First Lady.

Hatte die Influencerin tatsächlich ein Kleid zum Schnäppchenpreis gekauft, das aus den Händen einer berühmten Mode-Ikone stammte, und hatte es womöglich sogar mal einer First Lady gehört?

"Ich habe nicht auf das Etikett geschaut", sagte die zweifache Mutter in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte. Erst auf dem Nachhauseweg sei es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Nämlich in dem Moment, als sie den Namen des bereits verstorbenen Star-Designers Oleg Cassini (†92) auf dem Etikett gelesen hatte.

Die US-Amerikanerin aus dem Bundesstaat Texas hatte die Hoffnung auf einen echten "Schnapper" schon beinahe aufgegeben, als ihr in einem Secondhand-Laden ein mit Pailletten besetztes Kleid in die Hände fiel. 15 US-Dollar (rund 14 Euro) sollte das Teil kosten, Michalke schlug zu.

Für 14,99 US-Dollar ergatterte Michalke das Kleid, was sie gedanklich zur First Lady machte. © Screenshot/Instagram/kansasmichalke

Kansas Michalke machte sich auf Spurensuche und kam der Lösung ihres persönlichen Kleiderrätsels ein Stück näher.

Ihre Recherche ergab, dass das glitzernde Stück Stoff aus den 1980er Jahren stammen müsste. Das Etikett gebe Hinweise darauf, dass es zu Cassinis "Black Tie Collection" gehören könnte.

"Ich kann nichts Vergleichbares finden. Ist es möglicherweise ein einmaliges Stück? Ich weiß es einfach nicht", sagte Michalke. Ob das Kleid tatsächlich Jackie Kennedys Haut berührte, konnte sie noch nicht herausfinden. Trotzdem fühlt sich die Influencerin wie eine First Lady. Denn ihr Secondhand-Schnapper passt wie angegossen.

An ihrer Liebe zum Trödeln möchte die Amerikanerin nun auch andere teilhaben lassen. Ihr neuestes Projekt: Ein Trödelführer mit Tipps und Tricks, "wie man genau das findet, was man will".