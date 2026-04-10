Mit Weinflasche im Arm und über drei Promille: Mann sucht Schlafplatz im Mülleimer
Von Marcel Gnauck
Rosenheim - Auf einem Mülleimer in Rosenheim hat ein sturzbetrunkener Mann seinen Rausch ausgeschlafen.
Passanten hätten den 45-Jährigen mit einer Weinflasche in den Händen an dem ungewöhnlichen Schlafplatz am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Chiemseestraße entdeckt und die Polizei gerufen, hieß es von den Beamten.
Als diese eintrafen, habe der Mann tatsächlich "halbseitig mit seinem Körper in einem Papiereimer" gelegen.
Es brauchte mehrere Weckversuche, bis der Mann wach war.
Ein Atemalkoholtest ergab schließlich mehr als drei Promille.
Die Beamten nahmen den 45-Jährigen in Gewahrsam. Seinen Rausch konnte er daraufhin in einer Ausnüchterungszelle "mit Matratze und Decke" ausschlafen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa