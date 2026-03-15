Mann hasst seine hohe Stirn: Doch nach Umstyling ist er nicht wiederzuerkennen

Richmond (Virginia, USA) - So hoch ist sie doch gar nicht. Doch für den neuen Kunden von Thai Nguyen aus Richmond ist seine hohe Stirn sogar "schrecklich". Das gibt er in einem neuen Video des Haar-Influencers gleich zu Beginn offen zu. Zum Glück weiß Nguyen Rat - und sorgt dafür, dass sein Gast am Ende nicht mehr wiederzuerkennen ist.

"Schrecklich" nennt dieser Kunde seine hohe Stirn. Doch so wird er am Ende eh nicht mehr aussehen. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

In dem launigen Clip auf TikTok harmonieren die jungen Männer von Anfang an. Der Friseur kann seinen Kunden sofort beruhigen, verspricht ihm, sein "Haar-Problem" zu lösen.

Als der junge Mann erwähnt, dass er Single ist, macht ihm Nguyen auch diesbezüglich Mut. "Vielleicht kann dir der neue Haarschnitt ja helfen, das zu ändern."

"Mal schauen, wenn es hilft, dann hilft es, wenn es funktioniert, dann funktioniert es", gibt sich der Kunde hoffnungsvoll. Kurz darauf wundert sich Nguyen über dessen graue Haare, obwohl er erst 25 Jahre alt ist.

Die habe er schon im zarten Alter von dreizehn Jahren bekommen, gibt der US-Amerikaner zu. Warum, wisse er nicht. "Stress, Genetik?", wer weiß.

Nguyen verspricht ihm daraufhin, ihn wieder wie Anfang 20 aussehen zu lassen. Dann macht er sich ans Werk.