Mann hasst seine hohe Stirn: Doch nach Umstyling ist er nicht wiederzuerkennen
Richmond (Virginia, USA) - So hoch ist sie doch gar nicht. Doch für den neuen Kunden von Thai Nguyen aus Richmond ist seine hohe Stirn sogar "schrecklich". Das gibt er in einem neuen Video des Haar-Influencers gleich zu Beginn offen zu. Zum Glück weiß Nguyen Rat - und sorgt dafür, dass sein Gast am Ende nicht mehr wiederzuerkennen ist.
In dem launigen Clip auf TikTok harmonieren die jungen Männer von Anfang an. Der Friseur kann seinen Kunden sofort beruhigen, verspricht ihm, sein "Haar-Problem" zu lösen.
Als der junge Mann erwähnt, dass er Single ist, macht ihm Nguyen auch diesbezüglich Mut. "Vielleicht kann dir der neue Haarschnitt ja helfen, das zu ändern."
"Mal schauen, wenn es hilft, dann hilft es, wenn es funktioniert, dann funktioniert es", gibt sich der Kunde hoffnungsvoll. Kurz darauf wundert sich Nguyen über dessen graue Haare, obwohl er erst 25 Jahre alt ist.
Die habe er schon im zarten Alter von dreizehn Jahren bekommen, gibt der US-Amerikaner zu. Warum, wisse er nicht. "Stress, Genetik?", wer weiß.
Nguyen verspricht ihm daraufhin, ihn wieder wie Anfang 20 aussehen zu lassen. Dann macht er sich ans Werk.
TikTok-Video zeigt kurioses Umstyling
Dabei belässt es der Haar-Künstler nicht nur bei dem gewünschten "Textured Fringe" seines Gastes, sondern macht sich auch an dessen Bart zu schaffen.
Um die volle Wirkung zu erzielen, wandert auch die Brille für den Vorher-Nachher-Vergleich von der Nase. Dafür kann nun jeder die glitzernden Ohrringe des 25-Jährigen sehen.
Der sieht allerdings wirklich so verändert aus, dass man zweimal hinschauen muss - wie einige Zuschauer behaupten. Lob kommt auf TikTok in der Kommentarspalte allerdings weniger für den neuen Look, sondern für die schönen Augen.
Diese waren durch die spiegelnde Brille auch gut versteckt gewesen. Nguyen kann sich unterdessen über immerhin 70.000 Klicks freuen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting