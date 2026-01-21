Frau kauft Secondhand-Tasche: Was sie darin findet, lässt sie schockiert zurück

Oklahoma City/Katy (USA) - Es ist nicht nur der kleine Preis, der Schnäppchenjäger in Secondhand-Läden lockt. Viele Gegenstände aus zweiter Hand haben eine ganz persönliche Note und in so manchem Teil kann sich auch ein kleines Geheimnis verbergen. Jill Lawson Mandoza hat kürzlich eine alte Ledertasche erworben, deren Inhalt Fragen bei ihr aufwarf ...

Diese Tablette fand die Reddit-Userin in ihrer Secondhand-Tasche. © Screenshot/Reddit/Flowerdriver

Auf der sozialen Online-Plattform "Reddit" teilte die US-Amerikanerin ihre kuriose Entdeckung aus der Tasche: Auf dem Bild ist eine kleine und unscheinbare Tablette zu sehen.

Beim genaueren Hinschauen ist jedoch zu erkennen, dass es sich nicht um ein harmloses Medikament handelt. Stattdessen steht auf der Rückseite der Name "Percocet" - ein starkes Schmerzmittel, das die zwei Wirkstoffe Paracetamol und Oxycodon kombiniert.

Das Mittel ist in den USA als verschreibungspflichtiges Arzneimittel zugelassen. "Wäre das als Beute zu bezeichnen?", scherzte die Käuferin und offenbarte, dass sie ihr neues Accessoire aus einem Goodwill-Laden in der texanischen Stadt Katy herhat.

"Es war eine alte, kastenförmige Lederhandtasche ohne Markennamen. Sie hat 6,99 Dollar [umgerechnet knapp sechs Euro, Anm. Red.] gekostet", erzählt Mandoza gegenüber Newsweek.