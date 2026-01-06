Frau lässt sich Augenbrauen laminieren - und bereut es sofort
St. Helens (Vereinigtes Königreich) - Wer von Natur aus nicht mit perfekten Augenbrauen gesegnet ist, hält immer nach einer Lösung Ausschau, um sich nicht tagtäglich mit Nachmalen beschäftigen zu müssen. Auch eine Frau aus dem Vereinigten Königreich wollte die Härchen über ihren Augen endlich in den Griff bekommen - machte es dadurch nur noch schlimmer.
Rugby-Spielerin Emily Rudge hatte sich in die Hände einer Kosmetikerin begeben, die eine Augenbrauen-Laminierung bei ihr durchführte. Bei dieser semipermanenten Beauty-Behandlung werden die Brauen mithilfe von Chemikalien und speziellem Klebstoff geglättet, geformt und in der gewünschten Form fixiert.
Um die Brauen noch voller wirken zu lassen, färbte die Kosmetikerin Emilys Härchen zudem noch dunkel.
Ein Blick auf das Ergebnis zeigt, dass dies keine gute Idee war - vor allem, weil dies nur wenige Tage vor Weihnachten passierte.
Gegenüber Newsweek erklärt die 34-Jährige, dass sie das sogenannte Browlifting bei anderen Frauen gesehen und "es schön gefunden" hatte.
Und da man vor allem an den Feiertagen top gestylt aussehen und sich gleichzeitig nicht ewig mit Make-up aufhalten möchte, probierte Emily die Methode kurzerhand aus.
Augenbrauen-Malheur wird millionenfach geklickt
"Ich habe sie erst richtig gesehen, als ich nach Hause kam, und war total geschockt", erinnert sich die Britin, die sonst für das Rugby-Team von St. Helens auf dem Feld steht. "Ich fand sie lächerlich und hatte Angst, aus dem Haus zu gehen."
Da sie für die Weihnachtsfeiern aber trotzdem nach draußen musste, griff die 34-Jährige kurzerhand zu einem einfachen Trick: eine Kopfbedeckung, die sie sich bis über die versauten Brauen zog. "Die Weihnachtsmütze hat mir echt das Leben gerettet", schreibt Emily zu einem Video auf TikTok, wo ihr Malheur über drei Millionen Klicks einheimste.
Drei Tage später sahen ihre Brauen glücklicherweise wieder etwas normaler aus - allerdings nicht ohne ein paar rabiate Handlungen. "Ich musste sie ganz schön schrubben, um die Farbe von meiner Haut zu bekommen, aber danach sahen sie besser aus", verrät die Britin.
Da sich nicht nur ihre Rugby-Teamkolleginnen, sondern auch ganz TikTok über die Horror-Brauen lustig machte, wird es für Emily wohl das erste und letzte Mal gewesen sein, dass sie eine Laminierung gebucht hat.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/emrudge