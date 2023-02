Frau lässt sich mit ihrem Vater fotografieren: Als sie die Bilder ansieht, fällt ihr ein Detail sofort auf

Was stimmt nicht mit dem linken Foto? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kris10freek

Vergangenen Monat veröffentlichte die Tochter das passende Video (siehe unten) zu den "Foto-Fehlschlägen". Mittlerweile hat das Werk mehr als 485.000 Klicks, weil es beim Publikum für mächtig Heiterkeit sorgte.

In dem kuriosen Clip sieht man Kris, die sich an ihren Vater anschmiegt, der sie zärtlich umarmt - so weit, so normal. Ein zweiter Blick auf die Bilder enthüllt, was der Frau so peinlich ist.

Der Schatten ihrer Nase, die auf dem schwarzen Shirt ihres Vaters zu sehen ist, sieht mehr als unvorteilhaft aus. Mr. Burns von den Simpsons lässt grüßen.

"Ich habe es nicht bemerkt. Aber als ich es sah, konnte ich nicht aufhören, es zu sehen", so die TikTokerin über das Ärgernis.