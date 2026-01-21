Frau lässt sich zu drittem Baby überreden: Dann wird ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt

Washington (USA) - Eigentlich war die Familienplanung von Megan Wheeler (37) mit einem Sohn und einer Tochter schon abgeschlossen. Doch ihr Mann Trent wünschte sich so sehr noch ein Kind, dass auch bei ihr wieder Babyfieber ausbrach. Als sie dann allerdings schwanger beim Arzt war, wurde sie völlig überrumpelt: Zwillinge! Und das in einer nicht grade günstigen Lebenssituation …

Megan Wheeler (37) ist mittlerweile glückliche Vierfachmama. © Montage: TikTok/megswheeler

"In deinen Dreißigern wird dich dein Mann zu einem dritten Baby überreden, es ist sehr wichtig, dass du auf ihn hörst, weil du am Ende Zwillinge bekommen wirst", ist in einem viralen Video zu lesen, das die US-Amerikanerin vor einigen Wochen auf ihrer TikTok-Seite postete.

Darin sind ihre Tochter Kate und ihr Sohn Canyon zu sehen, wie sie mit den Neugeborenen spielen, während ihr Vater im Hintergrund Blödsinn macht.

"Ich hatte in der 10. Schwangerschaftswoche einen Screening-Termin, und die Ärztin sah mich an und sagte: 'Das werden Sie nicht glauben! Es sind zwei!' Ich war, gelinde gesagt, schockiert", berichtete Megan nun im Gespräch mit People von dem Moment vor knapp fünf Jahren, als sie von der gigantischen Veränderung in ihrem Leben erfuhr.

Zu jenem Zeitpunkt lebte die bis dato vierköpfige Familie im Keller von Megans Eltern. "Wir haben noch kein eigenes Zuhause gefunden und jetzt muss ich ihnen sagen, dass ich [...] superschwanger bin", erinnerte sie sich in einem weiteren TikTok an ihre damaligen Umstände.

Doch Sorgen bei ihrem Mann? Absolute Fehlanzeige!