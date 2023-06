Frau mit "größten Lippen der Welt" sucht einen Partner - doch nur unter einer Bedingung!

Sofia - Andrea Ivanova (25) sucht einen Mann, der ihre XXXL-Lippen zum Küssen gern hat! Die Influencerin, die sich of damit schmückt, die "größten Lippen der Welt" zu haben, hat genug vom Single-Dasein. Schließlich soll ihr markantes Markenzeichen - ihr Mund - auch endlich mal zum Einsatz kommen. Die Bulgarin hat vor allem einen Anspruch!

Sie verriet: "Viele Leute schreiben mir in sozialen Netzwerken und ich freue mich [wenn sie es tun], damit ich die Person auswählen kann, die am besten zum Lieben geeignet ist."

"Ich möchte mich unsterblich und wahrhaftig verlieben und den richtigen Partner für mich finden, denn Liebe ist das Schönste und Bedeutendste auf dieser Welt", so die auch im Gesicht kurvige Influencerin.

Ein Partner, der ihr Markenzeichen nicht liebt? Für die 25-Jährige ausgeschlossen! Dabei wünscht sie sich nichts so sehr wie einen Mann an ihrer Seite.

"Wenn ich eine Beziehung mit jemandem habe und er mir sagt, dass es ihm unangenehm ist, mit mir auf der Straße oder an öffentliche Orte zu gehen, dann werden wir Schluss machen", sagte sie dem Daily Star .

In der Vergangenheit hat Andrea nicht nur gute Erfahrungen beim Daten gemacht, weshalb sie inzwischen etwas wählerischer ist.

"Ich hatte früher schon Partner, die mir rieten, mein Aussehen zu ändern und nicht so extravagant zu sein. [...] Ich mag mich so und werde so sein, wie ich sein möchte, ohne mich von der Meinung anderer beeinflussen zu lassen", betonte sie.

Andrea Ivanova ist sich ganz sicher: "Wer mich wirklich mag, wird bei mir sein, egal wie ich aussehe, und wird die Dinge akzeptieren, die ich liebe." Sie will sich für niemanden verändern!