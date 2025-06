Frau rastet in Flugzeug komplett aus und greift Passagierin an

Eine US-Amerikanerin rastete in einem Flieger aus, zog einer Frau brutal an den Haaren und beleidigte sie.

Von Emelie Herrmann

New York City - Aufregung in einem Flieger am New Yorker LaGuardia Airport! Eine betrunkene Passagierin rastete in der Maschine komplett aus, schlug dabei nach Mitreisenden und musste schließlich von der Polizei abgeführt werden.

Leanna Perry rastet im Flugzeug komplett aus, griff eine andere Passagierin an und beleidigte sie zutiefst. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/b_d_k99 In der Nacht zum Dienstag verlor die 32-jährige Leanna Perry kurz vor dem Abflug komplett die Nerven und sorgte für Chaos in der Maschine, wie "New York Post" berichtet. Verschiedene Videos, die nach dem dramatischen Vorfall in den sozialen Medien gepostet wurden, zeigen, wie die aufgebrachte US-Amerikanerin eine andere Passagierin auf ihrem Sitz zutiefst beleidigte und ihr obendrein brutal an den Haaren zog. Umstehende Fluggäste versuchten, die Angreiferin von der unschuldigen Frau wegzuzerren, doch Perry war so sehr in ihre Schimpftirade vertieft, dass sie auf umstehende Leute gar nicht zu achten schien. Kurioses Als Brautjungfern sehen, was kurz vor Trauung im Auto liegt, treffen sie völlig irre Entscheidung Als einer der Passagiere sie aufforderte, die Haare der Frau loszulassen, behauptete Perry ihr Opfer überhaupt nicht anzufassen, obwohl sie diese noch immer fest im Griff hatte.

Nach ihrem Ausraster wird die Frau ins Krankenhaus gebracht