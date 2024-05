Frau reibt sich die Augen, als sie Foto in altem Reisepass ihrer Mutter sieht

Mexiko/Los Angeles (USA) - Wer heute ein Passfoto für seinen Personalausweis oder Reisepass benötigt, muss sich an strenge Richtlinien halten. Das Bild hat alle biometrischen Anforderungen zu erfüllen. Sonst wird es nichts mit dem neuen Dokument. Dass es früher auch ganz anders ging, zeigt das Passbild einer Frau aus Mexiko .

Gabriela Figueroa Castro auf einem Insta-Selfie. © Instagram/Screenshot/picturesofgabsdoingstuff

Dieses wurde kürzlich von ihrer Tochter wiederentdeckt. Gabriela Figueroa Castro musste sich die Augen reiben, als sie das Reisepass-Foto ihrer Mutter sah.

"Ich wurde in Guadalajara geboren, umgeben von der Familie meiner Mutter", sagte Castro diese Woche in einem Interview mit Newsweek über die Zeit in den 1980er Jahren.

Ihr Vater sei damals nicht dabei gewesen, weil er in Los Angeles lebte und ihre Mutter im achten Monat vor ihm "geflohen" sei, sagte Castro dem US-Magazin.

"Aber mein Vater, der ein guter Redner ist, überzeugte sie, zurückzukehren, obwohl er ein notorischer Fremdgänger war." Als sie einen Monat alt war, seien sie und ihre Mutter wieder nach Los Angeles geflogen.

Dafür benötigte ihre Mama allerdings einen neuen Reisepass.