Frau rennt wegen seltsamer Schreie panisch zu ihrer Mutter: Kurz darauf holt sie Luft

Von Christian Norm

Boonville (Indiana) - "Ich bin in ihre Wohnung gerannt, weil ich dachte, sie schreit. Es hat mich zu Tode erschreckt. Das habe ich gefunden", schrieb die US-Amerikanerin Mandy (46) vergangene Woche neben einem TikTok-Video. Die Frau aus Boonville in Indiana hatte große Sorgen gehabt, während sie die seltsamen Geräusche ihrer Mutter Betty (79) hörte. Doch als ihr klar wurde, was los war, holte sie erstmal kurz Luft.

Betty (79) lebt im Haus neben ihrer Tochter Mandy (46). Die kann ihre Mutter deshalb hören, wenn sie besonders laut ist. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/bettymcfly77 "Es war so laut, ich dachte wirklich, sie wäre hingefallen oder es wäre etwas schiefgelaufen", erklärte die 46-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Mandy, die direkt im Haus neben ihrer Mutter wohnt, war also sofort losgelaufen. Dann die Wende: "Ich konnte zuerst nicht erkennen, dass es Lachen war, weil ich mehrere Zimmer entfernt war und alles gedämpft war. Aber als ich an ihrer Tür ankam, merkte ich, dass sie hysterisch lachte", sagte die Tochter. Sie habe dann schnell begriffen, dass sie ein Video von der kuriosen Situation machen müsse. "Ich wusste, es war Gold wert." Mit dieser Einschätzung hatte Mandy den richtigen Riecher. Binnen einer Woche kommt ihr Video bereits auf vier Millionen Klicks. Aber worüber lacht ihre Mutter denn so hysterisch darin?

Virales TikTok-Video zeigt den lustigen Moment