Frau schickt versehentlich SMS an Fremden: Was dann passiert, verändert alles!

Georgia (USA) - Was für ein kurioser Zufall! Brenda Stearns hat mit einer einzigen SMS ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Im Jahr 2009 vertippte sich die US-Amerikanerin aus Georgia auf ihrem Handy, sendete ihre Textnachricht deshalb an einen Fremden. Heute ist sie mit dem Mann verheiratet, hat sechs Kinder mit ihm. Doch es wird noch besser: Isaiah Stearns hatte die Nummer, auf der er die SMS seiner zukünftigen Frau empfing, erst wenige Minuten zuvor freigeschaltet!

"Da stand: 'Amen. Wer ist da?'", erzählte Stearns. "Ich sagte, hier ist Brenda, Roxys Schwester. Aber die Antwort kam zurück und er sagte: 'Nein, wir sind uns noch nie begegnet. Mein Name ist Isaiah Stearns'".

Aufgrund einer Ablenkung habe sie dann die entscheidende SMS an ihren zukünftigen Ehemann gesendet. Der sei kurz darauf auf die Nachricht eingegangen.

"Ich hatte die Angewohnheit, montags oder die ganze Woche über positive Nachrichten an jeden in meinem Telefonbuch zu schicken. Ich hatte wahrscheinlich etwa 10 Telefonnummern", so Stearns.

Kurz vor dem Versand der ominösen SMS sei sie zu Besuch bei ihrer Schwester in Ohio gewesen, habe dort erste Kontakte geknüpft. "Zu dieser Zeit kannte ich nicht wirklich viele Leute", sagte sie dem US-Magazin.

Newsweek wollte mehr über die unglaubliche Geschichte erfahren, traf Brenda Stearns deshalb diese Woche zum Interview. Die sechsfache Mutter, die im Alter von zwölf Jahren von Mexiko in die USA ausgewandert war, hatte viel zu erzählen.

Brenda Stearns mit ihrem Mann Isaiah Stearns und den gemeinsamen sechs Kindern auf einem Facebook-Foto. © Facebook/Screenshot/Isaiah Stearns

Ihr zukünftiger Mann Isaiah Stearns habe die Nachricht circa 30 Minuten nach Freischaltung seiner neuen SIM-Karte erhalten, so Stearns über den dadurch noch kurioseren Zufall.

Schließlich habe der damals Fremde sie in ein Gespräch per Textnachrichten verwickelt. Beide hätten in den folgenden Tagen zunehmend bemerkt, wie sympathisch sie sich fanden. Daraufhin hätten sie ihre Facebook-Profile ausgetauscht.

Nach ein paar Wochen kam es schließlich zum ersten Date. Der Rest ist Geschichte, wie es so schön heißt.

Rückblickend ist Brenda Stearns total glücklich über ihren einen Fehler, der alles veränderte: "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Aber wir haben immer zusammengehalten. Ich bin super stolz auf unsere kleine Familie."

Im Januar veröffentlichte Stearns ein TikTok-Video, in dem sie ihre Geschichte Revue passieren ließ. 2,2 Millionen Menschen klickten den viralen Hit seither an. Womöglich ein Hinweis an Hollywood, wie gut eine Verfilmung beim Publikum ankommen könnte...