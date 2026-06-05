Frau setzt Kunstprojekt an Auto um: Das Ergebnis sorgt für fassungslose Gesichter

Florida (USA) - Das hat zuvor wohl noch niemand gesehen: Ein vollelektrischer Smart aus dem Jahr 2014 sorgt derzeit für zahlreiche offene Münder. Der Grund: Das Fahrzeug ist übersät mit Tausenden kleinen Muscheln.

Der vollelektrische Smart "Sheldon" wurde von seiner Besitzerin Elena Hahn mit unzähligen Muscheln verziert. © Fotomontage/TikTok/Screenshot/sheldontheshellcar

Die Besitzerin des City-Flitzers, Elena Hahn, kaufte das Auto in einem neuwertigen Zustand - makellos und ohne Kratzer. Doch genau dieser "langweilige" Look war der Frau ein Dorn im Auge.

Kurzerhand beschloss sie, das E-Auto mit unzähligen Muscheln zu verzieren. Gegenüber dem Magazin PEOPLE verriet Elena, dass ihr Mann von dem spontanen Einfall alles andere als begeistert war.

"Ich habe mich schon immer zu ambitionierten kreativen Projekten hingezogen gefühlt und wollte diese Idee in einem unerwarteten und bedeutungsvollen Ausmaß zum Leben erwecken", betonte sie.

Die Überlegung selbst entstand während der Corona-Pandemie, als Elena an den Stränden von Long Island und Florida nach Muscheln suchte. Zunächst brachte Elena einzelne kleine Muscheln an ihrem Auto an. Doch es wurden immer mehr: "Ich war regelrecht besessen", sagte sie.