Frau setzt Kunstprojekt an Auto um: Das Ergebnis sorgt für fassungslose Gesichter
Florida (USA) - Das hat zuvor wohl noch niemand gesehen: Ein vollelektrischer Smart aus dem Jahr 2014 sorgt derzeit für zahlreiche offene Münder. Der Grund: Das Fahrzeug ist übersät mit Tausenden kleinen Muscheln.
Die Besitzerin des City-Flitzers, Elena Hahn, kaufte das Auto in einem neuwertigen Zustand - makellos und ohne Kratzer. Doch genau dieser "langweilige" Look war der Frau ein Dorn im Auge.
Kurzerhand beschloss sie, das E-Auto mit unzähligen Muscheln zu verzieren. Gegenüber dem Magazin PEOPLE verriet Elena, dass ihr Mann von dem spontanen Einfall alles andere als begeistert war.
"Ich habe mich schon immer zu ambitionierten kreativen Projekten hingezogen gefühlt und wollte diese Idee in einem unerwarteten und bedeutungsvollen Ausmaß zum Leben erwecken", betonte sie.
Die Überlegung selbst entstand während der Corona-Pandemie, als Elena an den Stränden von Long Island und Florida nach Muscheln suchte. Zunächst brachte Elena einzelne kleine Muscheln an ihrem Auto an. Doch es wurden immer mehr: "Ich war regelrecht besessen", sagte sie.
Wenn der Smart unterwegs ist, zieht er sofort alle Blicke auf sich
Während der Verschönerung an ihrem Smart "Sheldon" folgte der Schock: "Ich musste die Arbeiten [...] einstellen, als seine Festbatterie den Geist aufgab und ich keinen Ersatz finden konnte", sagte sie. Elena versuchte alles, um ihren sehenswerten City-Flitzer wieder auf Vordermann zu bringen - jedoch ohne Erfolg.
Schweren Herzens übergab die Smart-Besitzerin ihr Fahrzeug einem Autohändler. "Er gab mir einen Dollar (circa 86 Cent) dafür", fügte die Frau hinzu. Als Elena bereits mit Sheldon abgeschlossen hatte, klingelte ihr Telefon. "Der Smart-Händler rief an und sagte, er habe nach langer Suche weltweit eine Batterie gefunden."
Die Künstlerin setzte nach dem turbulenten Auf und Ab ihr Kunstprojekt an dem Auto fort. Heute fährt Elena mit ihrem "Muschel-Auto" durch Florida und verzaubert zahlreichen Menschen den Tag. "Die Reaktionen sind meist eine Mischung aus Ungläubigkeit, Lachen und vielen Fotos", schwärmte sie.
Auch auf Social Media dreht der verzierte Sheldon seine Runden. Eine Aufnahme, welche den Waschtag des Smarts zeigt, erreichte auf TikTok fast 20 Millionen User. "Oh mein Gott, ich liebe dein Auto", kommentierte eine Nutzerin unter dem Beitrag.
Titelfoto: Fotomontage/TikTok/Screenshot/sheldontheshellcar