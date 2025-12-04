Frau sieht dank Türkamera den ersten Blick ihres Dates beim ersten Treffen - und geht damit viral
Cornwall (England) - "Es ist so crazy, solche Ausschnitte aus dem eigenen Leben zu haben, die man sich später noch einmal ansehen kann", sagt Olivia Shepstone (26) aus Cornwall über das Video ihrer Türkamera. Das Gerät hat nämlich einen sehr wichtigen Moment der Engländerin eingefangen: den ersten Blick ihres heutigen Freundes beim allerersten Date. Doch nicht nur die junge Frau ist beeindruckt.
Auf ihrem TikTok-Account geht das entsprechende Video seit Ende November viral, hat bislang rund 700.000 Klicks eingeheimst. Grund dafür: Der Blick von Shepstones Freund Lewis Perry sagt darin mehr als Tausend Worte.
Zu Beginn der Aufnahme ist zu sehen, wie der Mann noch darauf wartet, dass sein Date die Tür öffnet. Anhand seiner Mimik wird sofort klar, wann es so weit ist.
Aus dem zunächst noch ernst schauenden Briten wird in Sekundenschnelle ein breit grinsendes Honigkuchenpferd, kaum dass Shepstone vor ihm steht.
Kein Wunder, dass die 26-Jährige diesem Lächeln nicht lange widerstehen konnte. In einem Interview mit Newsweek verriet sie diese Woche weitere Details über ihr Liebesglück.
Virales Video zeigt romantische Reaktion von Lewis Perry
"Ich war etwas skeptisch, da meine Beziehungs- und Dating-Vergangenheit nicht gut verlaufen war und ich die Hoffnung schon aufgegeben hatte. Ich sagte zu meiner Freundin Valentina, dass ich aufgeben würde, wenn es nicht klappt. Aber sie hat mich überzeugt, es trotzdem zu versuchen, und ich bin ihr sehr dankbar dafür", erzählte Shepstone dem US-Magazin.
Sie sei Perry im Mai 2025 dank einer Dating-App zunächst nur online begegnet. Gleich zu Beginn habe es einen kuriosen Zufall gegeben, so die Britin. Denn sowohl Perry als auch Shepstone stammen aus Bristol, leben inzwischen aber beide in Cornwall.
Sie habe Heimweh gehabt, so die TikTokerin. Der Zufall sei deswegen "wie Schicksal" gewesen. Über das eigentliche Date plauderte Shepstone auch noch ein wenig aus dem Nähkästchen.
Perry sei "sehr nervös und still" gewesen, habe sich aber dennoch sichtlich bemüht, etwas zu sagen. Trotzdem sei die Zeit wie im Flug vergangen.
Heute sind beide ein glückliches Paar und freuen sich, dass der Moment ihrer ersten Begegnung auf Video festgehalten wurde.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ovshepstone