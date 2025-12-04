Frau sieht dank Türkamera den ersten Blick ihres Dates beim ersten Treffen - und geht damit viral

"Es ist so crazy, solche Ausschnitte aus dem eigenen Leben zu haben, die man sich später noch einmal ansehen kann", sagt Olivia über das Video ihrer Türkamera.

Von Christian Norm

Cornwall (England) - "Es ist so crazy, solche Ausschnitte aus dem eigenen Leben zu haben, die man sich später noch einmal ansehen kann", sagt Olivia Shepstone (26) aus Cornwall über das Video ihrer Türkamera. Das Gerät hat nämlich einen sehr wichtigen Moment der Engländerin eingefangen: den ersten Blick ihres heutigen Freundes beim allerersten Date. Doch nicht nur die junge Frau ist beeindruckt.



Olivia Shepstone (26) hat ihren heutigen Freund, Lewis Perry, in der ersten Jahreshälfte 2025 kennengelernt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ovshepstone Auf ihrem TikTok-Account geht das entsprechende Video seit Ende November viral, hat bislang rund 700.000 Klicks eingeheimst. Grund dafür: Der Blick von Shepstones Freund Lewis Perry sagt darin mehr als Tausend Worte. Zu Beginn der Aufnahme ist zu sehen, wie der Mann noch darauf wartet, dass sein Date die Tür öffnet. Anhand seiner Mimik wird sofort klar, wann es so weit ist. Aus dem zunächst noch ernst schauenden Briten wird in Sekundenschnelle ein breit grinsendes Honigkuchenpferd, kaum dass Shepstone vor ihm steht. Kein Wunder, dass die 26-Jährige diesem Lächeln nicht lange widerstehen konnte. In einem Interview mit Newsweek verriet sie diese Woche weitere Details über ihr Liebesglück.

Virales Video zeigt romantische Reaktion von Lewis Perry