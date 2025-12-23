Frau staunt nicht schlecht, was sie bei Renovierung hinter Türgarnitur entdeckt

Salt Lake City (Utah/USA) - Seit 18 Monaten sind sie bereits am Renovieren. Doch erst in diesem Dezember haben Abbey Gingras (31) und ihr Mann in ihrem kleinen Bungalow in Salt Lake City eine kuriose Entdeckung hinter einer Türgarnitur gemacht. Das Paar, das den im Craftsman-Stil aus dem Jahr 1913 gehaltenen Bungalow mit viel Liebe zum Detail in Schuss bringt, fand einen Ring.

Hinter dieser Türgarnitur verbarg sich ein Geheimnis. © Reddit/Screenshot/u/Fuzzy-Sort809

"Aufgrund der vielen Farbschichten, die den Ring umschlossen hatten, gehen wir davon aus, dass er seit dem ersten Anstrich, wahrscheinlich in den 1920er- oder 1930er-Jahren, dort war", sagte Gingras diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Er sah wertvoll aus wie Gold mit einem Rubin oder Granat. Wir vermuten daher, dass ihn entweder jemand für wertvoll hielt und ihn absichtlich versteckt hat oder dass ein Kind ihn absichtlich oder versehentlich durchs Schlüsselloch gesteckt und vergessen hat", fügte sie hinzu.

Gingras und ihr Mann sind eher knapp bei Kasse, halten sämtliche Renovierungsarbeiten deshalb niedrig, indem sie alles selbst machen - ein unerwarteter "Zuschuss" wäre ihnen also recht gekommen.

"Wer träumt nicht davon, irgendwann im Leben einen verborgenen Schatz zu finden?", sagte die 31-Jährige dem US-Magazin. Sie und ihr Partner seien deshalb zum Juwelier gegangen, um ihren Fund schätzen zu lassen.