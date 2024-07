Frau wacht mit Hangover auf: Als sie sieht, wer neben ihr liegt, ist sie platt

Harriet Coombs (34) ging allein ins Bett, war es am Morgen aber nicht mehr. © TikTok/Screenshot/harriet_coombs

Bereits im Mai hatte die Londonerin, die auf großer Südamerika-Reise ist, festgestellt, dass es sich ein Hund in ihrem Zelt gemütlich gemacht hatte, als sie morgens in Nicaragua aufwachte. Doch dabei sollte es nicht bleiben, wie die Touristin Ende Juni in einem Hostel in Kolumbien feststellen musste.

Denn erneut hatte Coombs nach einer wilden Nacht Gesellschaft bekommen, als sie morgens in ihrem Bett die Augen öffnete. Ein menschliches Wesen hatte es sich nicht neben ihr gemütlich gemacht, sondern wieder einmal ein tierischer Besucher.

In einem Interview mit Newsweek erzählte die reiselustige Engländerin diese Woche, dass sie bis vier Uhr morgens auf einer Party feiern gewesen sei. Danach sei sie direkt ins Bett gegangen.

Gegen 9 Uhr morgens sei sie dann aufgewacht und habe eine Katze auf der anderen Seite ihres Moskitonetzes entdeckt.

Zumindest wusste Coombs die Situation für sich zu nutzen.