Bierlaune wird zur Mega-Gaudi: Panzerwagen heizt über gefrorenes Stettiner Haff

Heringsdorf - Am zweiten Januarwochenende sorgte "Trecker-Maik" im Dörfchen Kränzlin bei Neuruppin für Aufsehen. Mit seinem 220 PS starken, kultigen DDR-Traktor K700, zog er 70 Schlittenfahrer über einen Acker . Jetzt bekommt Maik Konkurrenz: von einem Sowjet-Panzerwagen!

Das kommt auch nicht aller Tage vor, dass ein Panzerwagen über das Stettiner Haff brettert. © Georg Balda

Den steuerte Georg Balda (41) aus Bansin an der Ostsee jüngst über das Stettiner Haff. Passanten staunten nicht schlecht, als sie den tonnenschweren Koloss seine Runden drehen sahen.

Die Idee sei aus einer Bierlaune heraus geboren worden, sagte Balda gegenüber TAG24. Nachdem er "Trecker-Maiks" Aktion gesehen hatte, stand eines direkt fest: "Das wollte ich nachmachen", so der 41-Jährige.

Balda, der privat ausgefallene Fahrzeuge sammelt und die Usedomer Technikausstellung leitet, griff also auf seinen Fundus zurück und schmiss einen alten russischen Raupenschlepper an.

Mit dem Kettenfahrzeug (Modell ATS 59G) ging es dann vom Seeheilbad Bansin, einem Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf, raus aufs Stettiner Haff.