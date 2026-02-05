Bierlaune wird zur Mega-Gaudi: Panzerwagen heizt über gefrorenes Stettiner Haff
Heringsdorf - Am zweiten Januarwochenende sorgte "Trecker-Maik" im Dörfchen Kränzlin bei Neuruppin für Aufsehen. Mit seinem 220 PS starken, kultigen DDR-Traktor K700, zog er 70 Schlittenfahrer über einen Acker. Jetzt bekommt Maik Konkurrenz: von einem Sowjet-Panzerwagen!
Den steuerte Georg Balda (41) aus Bansin an der Ostsee jüngst über das Stettiner Haff. Passanten staunten nicht schlecht, als sie den tonnenschweren Koloss seine Runden drehen sahen.
Die Idee sei aus einer Bierlaune heraus geboren worden, sagte Balda gegenüber TAG24. Nachdem er "Trecker-Maiks" Aktion gesehen hatte, stand eines direkt fest: "Das wollte ich nachmachen", so der 41-Jährige.
Balda, der privat ausgefallene Fahrzeuge sammelt und die Usedomer Technikausstellung leitet, griff also auf seinen Fundus zurück und schmiss einen alten russischen Raupenschlepper an.
Mit dem Kettenfahrzeug (Modell ATS 59G) ging es dann vom Seeheilbad Bansin, einem Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf, raus aufs Stettiner Haff.
Russischer Schlepper war für das Militär in Rumänien im Einsatz
"Trecker-Maiks" Rekordfahrt konnte Balda allerdings nicht toppen: am Ende waren es neun Schlitten, die der 41-Jährige über das gefrorene Haff zog. Spaß hatten trotzdem alle - auf dem Eis und der Ladefläche des Panzerwagens.
Gefahr bestand derweil nicht. Hätte die Eisfläche unter der Last des Kolosses nachgegeben, wäre nicht viel passiert: "An der Stelle hatten wir eine Wassertiefe von 50 Zentimetern. Wir hätten also höchstens nasse Füße bekommen", sagte Georg Balda.
Sein ATS 59G stammt übrigens aus den 1970er-Jahren und sei für das rumänische Militär im Einsatz gewesen.
