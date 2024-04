Frau will Cocktail nicht zurücklassen: Was sie dann tut, ist genial

Nashville (Tennessee/USA) - Bei dieser Frau wird kein Tropfen verschwendet! Ein Besuch im Restaurant sollte in erster Linie satt machen und die Lust am leiblichen Wohl befriedigen. Was passiert, wenn Zeit oder Hunger urplötzlich davonlaufen, zeigt der nachfolgende Fall.

Sie macht nämlich aus der Not eine Tugend und nimmt den leckeren Cocktail einfach mit nach Hause. Doch wie sie das tut, dürfte an Einfallsreichtum kaum zu übertreffen sein.

Nun hat die Frau endgültig "Blut geleckt" und so gießt sie als Zugabe unter den belustigten Reaktionen der Tochter, die neben ihr sitzt, gleich den ganzen Behälter des Getränks in die Schachtel.

In den sozialen Medien wird die Dame wenig verwunderlich für ihre schier beispiellose Kreativität gefeiert. Passend hierzu lautet der Titel des kurzen Clips: "When your mom can't leave anything behind", dt. "Wenn deine Mama einfach nichts zurücklassen kann". Auf eine solche Mutter wären wohl nicht nur Sparfüchse mächtig stolz ...