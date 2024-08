Frau will ihrer Nachbarin Pizza backen, doch dann geht alles schief

Großbritannien - Da will man mal jemandem etwas Gutes tun und wird vom Universum direkt bestraft! Natalie Rant (38) aus Großbritannien wird ihren Nachbarn zumindest erst einmal nicht mehr so schnell etwas backen ...

Völlig schockiert schnappte die 38-Jährige ihr Handy und filmte sich in dieser wirklich unangenehmen Situation.

Als die Britin sich nämlich an den Teig machte und diesen verquirlen wollte, wurde sie abgelenkt und eine ihrer Haarsträhnen geriet plötzlich in die Rührstäbe des Handmixers. Innerhalb weniger Sekunden verhedderte sich ein ganzes Büschel der blonden Kopfhaare im Handrührgerät. Außerdem wurde Natalie von oben bis unten mit klebrigem Teig bespritzt.

Die Frau, die auf TikTok unter dem User-Namen "natalierants86" aktiv ist, teilte am Wochenende ein Video, das das Ergebnis einer eigentlich gut gemeinten Aktion zeigt.

Um die Rührstäbe zu entfernen, musste die Britin sich ein paar Haare abschneiden. Auf TikTok präsentiert sich Natalie mit ihrer neuen "Frisur". © Bildmontage/Screenshot/TikTok/natalierants86

Schnell war klar, dass die Entfernung der Haare aus den Rührstäben alles andere als leicht und ziemlich schmerzhaft werden würde.

Natalie beschrieb einen Moment, in dem sie sogar fast "ohnmächtig" geworden wäre, da der Fitz ihr dermaßen wehtat. "Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich tun?", hört man die Britin verzweifelt im Video fragen.

Zunächst löste sie die Rührstäbe vom Gerät und alarmierte dann eine Freundin, die glücklicherweise Friseurin ist. Doch auch die bekam die Metallstangen trotz einer großen Portion Öl nicht aus der blonden Mähne.

Schließlich musste sich Natalie mit dem Gedanken abfinden, dass sie ein paar ihrer Haare gehen lassen musste. "Ich lache, aber ich habe die ganze Nacht geweint", erklärt sie in einem Folge-Video, in der man sie mit einem neuen "Haarschnitt" sieht. Die 38-Jährige fügt hinzu, dass sie über das Unglück "am Boden zerstört" sei.

Mittlerweile ärgert sich Natalie, dass sie nicht einfach eine Tiefkühlpizza gekauft hat, anstatt das Gericht selbst zu backen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Ihre Clips, die den teigigen Vorfall dokumentieren, wurden auf TikTok mehrere Millionen Mal geklickt.