Frau will nur einkaufen - was Sicherheitsmann von ihr wissen will, macht sie sprachlos

Anschließend erklärte sie ihren Followern den Grund dafür. Auf einem Schild neben dem Eingang des Ladens steht in großen Buchstaben: "Alle Gäste unter 18 Jahren müssen in diesem Target-Geschäft von einem Erwachsenen begleitet werden."

"Der Mann sagte: 'Ich muss dich fragen, wie alt du bist.' Das war so eine komische Frage ... vor allem von einem Sicherheitsmann", so Dejesus weiter.

In einem Video, das Alyssa Dejesus auf ihrem TikTok-Account teilte, berichtete sie von ihrem kuriosen Erlebnis – und blickte dabei noch immer überrascht in die Kamera.

Mehrere Targets haben diese Regelung bereits umgesetzt. © MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Doch wieso hat Target diese ungewöhnliche Regelung überhaupt ins Leben gerufen?

Wie La Voce di New York berichtete, wurde dies bereits im April dieses Jahres in Washington D.C. durchgesetzt, nachdem mehrere Geschäfte ein "hohes Maß an Inventarschwund" zu verzeichnen hatten.

Das heißt: Immer wieder wurde in den Supermärkten geklaut. Vor allem Jugendliche sollen dabei besonders lange Finger machen. Mit der neuen Regelung soll der Kriminalität, ausgeübt von Jugendlichen, also vorgebeugt werden.

In der Kommentarspalte von Dejesus' Video sind sich die Zuschauer uneinig. Während einige der Meinung sind, dass sie dies äußert sinnvoll finden – "Unbegleitete Jugendliche verwüsten unseren lokalen Supermarkt immer wieder", schreibt zum Beispiel einer von ihnen – sind andere dagegen.

"Okay, ich verstehe es. Aber mit 16 hatte ich bereits einen Job, ein Auto und Geld und meine Eltern wollten nicht mit mir einkaufen gehen", so ein Nutzer.

Ob diese Regelung also die beste Lösung ist, wird sich wohl erst noch zeigen.