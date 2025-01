Frau will vor Hochzeit Treue testen: Was sie von ihrem Verlobten verlangt, sorgt für Staunen

USA - Ob sie die Komödie "Meine Braut, ihr Vater und ich" kennt? In jedem Fall hat Jessica Stricklin (26) sich für eine ganz ähnliche Methode wie im Film entschieden, um die Treue ihres Verlobten vor der Hochzeit zu testen. Doch was in der Hollywood-Komödie übertrieben lustig gemeint ist, nahm die zukünftige Braut mehr als ernst.

"Es bedeutete mir so viel, dass er dazu bereit war", sagte Stricklin diese Woche in einem Interview mit Newsweek .

Was in dem Film als völlig überzogen dargestellt wird, nahm Stricklins zukünftiger Mann ohne Murren hin.

Genau einen solchen Test muss Gaylord "Greg" Focker in "Meine Braut, ihr Vater und ich" überstehen. Durchgeführt wird er in der Komödie von Ex-CIA-Agent Jack Byrnes (Robert De Niro).

"Ich war so traumatisiert, als ich von der Untreue meines Ex-Mannes erfuhr", so die 26-Jährige. Daraufhin habe sie sich vorgenommen, in Zukunft viel vorsichtiger bei der Wahl des Ehemannes zu sein. "Ich hätte niemals Ja gesagt, wenn ich gewusst hätte, was er getan hat", fügte sie gegenüber dem US-Magazin hinzu.

Mittlerweile nennt sich Jessica Stricklin selbst Untreue- und Trennungs-Coachin. Auf ihren TikTok- und Instagram-Accounts gibt sie zahlreiche Tipps für eine gelungene Beziehung. Auch ihre eigenen Probleme spricht sie in den Clips immer wieder an. Dabei sorgt vor allem ihre Idee mit dem Lügendetektortest für Staunen.

Kurioses Detail: Ihr Verlobter hat den Test am Ende nie gemacht! "Da ich auf meinem Genesungsweg sichtlich vorankam und wir in unserer Beziehung Fortschritte machten, war er nicht mehr nötig. Ich vertraue ihm und mir selbst voll und ganz."

Fazit: Manch ein Treue-Test ist am Ende eben doch am besten in einer überdrehten Hollywood-Komödie aufgehoben!