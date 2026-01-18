Kuriose Kontrolle: Kennzeichen sorgt bei Polizei für Kopfschütteln

Mansfeld - In Mansfeld ( Mansfeld-Südharz ) staunte die Polizei bei einer Kontrolle am Samstag nicht schlecht. Hier zeigte sich ein Motorrollerfahrer von seiner kreativen Seite.

Der Fahrer soll während der Fahrt unter Drogen gestanden haben. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Am späten Abend kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Halle in der Friedensallee den Fahrer eines Scooters.

Das Kuriose: Beim genaueren Hinsehen entdeckten die Polizisten, dass das am Roller angebrachte Kennzeichen lediglich aus Pappe bestand.

Bei der Überprüfung der darauf gekritzelten Zahlen und Buchstaben ergab sich zudem, dass die Kombination nie für einen Motorroller ausgegeben worden war.