Frau wird falsche personalisierte Tasse zugestellt: Was zwei Jahre später geschieht, hat keiner erwartet

Beverly (USA) - Seit zwei Jahren trinkt Lorraine Deacy aus Massachusetts täglich aus ein und derselben Tasse. Darauf sieht man ein Paar verliebt auf mehreren Fotos in die Kamera strahlen. Kurios wird es, wenn man erfährt, dass die US-Amerikanerin die beiden Männer überhaupt nicht kennt. Doch sie hat nicht mit der Macht des Internets gerechnet ...

Diese Tasse wurde Lorraine Deacy vor zwei Jahren fälschlicherweise geschickt. Seitdem ist es ihre Lieblingstasse und wird jeden Tag benutzt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/lamby7

Was auch immer damals schiefging: Lorraine erhielt vor zwei Jahren plötzlich die Tasse, mit den beiden fremden Personen darauf, per Post zugestellt. "Ich habe die Tasse in einer Bestellung von einem Etsy-Shop erhalten", erinnert sie sich.

Neben einem Gefäß, das sie selbst gestaltet hatte, war eben auch eine Tasse mit einem Paar namens Scott und Nate im Karton.

Auf Rückfrage mit dem Verkäufer erhielt die US-Amerikanerin laut Newsweek sofort ihre fehlende zweite Tasse, die fälschlicherweise zugeschickte sollte sie einfach behalten.

Doch anstatt im Müll zu landen, wurde der Artikel zu einem von Lorraines Lieblingsstücken.