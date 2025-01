Frau wird von Fremdem gezeichnet: Als sie das Bild sieht, traut sie ihren Augen nicht

Steht plötzlich ein Mann vor Dir und sagt, er habe ein Porträt von Dir gezeichnet: Genau das ist Joan aus New York City vor Kurzem in einem Café passiert.

Von Christian Norm

New York City - Steht plötzlich ein Mann vor Dir und sagt, er habe ein Porträt von Dir gezeichnet: Genau das ist Joan (24) aus New York City vor Kurzem in einem Café passiert. Die junge Frau, die dort regelmäßig Stand-up-Comedy-Auftritte hat, traute ihren Augen nicht, als sie das "Kunstwerk" sah.

Die New Yorkerin Joan (24) ist bekannt für ihre Comedy-Auftritte. Für das von ihr gemalte Porträt konnte ihr Humor wirklich gut helfen! © Bildmontage: TikTok/Screenshots/justpeers "Ich gehe normalerweise früh ins Café, damit ich an meinen Witzen arbeiten kann, bevor der Auftritt losgeht", sagte Joan diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek. Die New Yorkerin war gerade in ihr Notizbuch vertieft, als der "Künstler" auf sie zukam und sagte, er habe sie gezeichnet. "Ich weiß noch, dass ich dachte: Ich wünschte, das wäre 15 Minuten später passiert, wenn mein Freund hier wäre." Der Mann zeigte Joan das kuriose Bild, das nichts mit ihr zu tun hatte. Darauf war lediglich schemenhaft eine Frau mit üppigen Brüsten zu sehen. Von dieser Körbchengröße ist die 24-Jährige weit entfernt. "Ich war schockiert von der Zeichnung, an diesem Tag trug ich drei verschiedene Herrenhemden in Größe L. Ich war in gewisser Weise erstaunt, dass mich ein Typ mit seiner Fantasie so stark sexualisiert hat", erklärte sie dem US-Magazin. Doch der Mann setzte noch einen drauf!

TikTok-Video zu der Geschichte geht steil viral