Frau wundert sich über widerlichen Gestank im Bad: Als sie die Dusche auseinanderbaut, muss sie würgen

Gold Coast (Australien) - Wenn man in eine Mietwohnung zieht, besteht leider immer die Gefahr, dass der vorherige Bewohner einem etwas Ungebetenes hinterlassen hat. Das musste auch eine Mutter aus Australien feststellen, als sie dem widerlichen Geruch in ihrem Badezimmer auf den Grund gegangen ist.

Julia Lang-Malone aus Australien wollte herausfinden, warum es in ihrem Badezimmer so fürchterlich stank. © Bildmontage Screenshot TikTok/radhauswife

Letztes Jahr zog Julia Lang-Malone mit ihrem Mann und Kindern in ein Haus an der Gold Coast in Down Under.

Gleich nach dem Einzug stellte die Familie fest, dass es in ihrem Bad ekelhaft stank. Doch auch die gründlichste Reinigung brachte keine Besserung: Der Geruch kehrte immer wieder.

Besonders widerlich: Abgesehen vom Gestank wurde auch eine bräunliche Flüssigkeit aus dem Duschkabinen-Rahmen gespült, wenn Wasser daran entlang rann.

Sich an solch einem Ort zu waschen, wurde immer mehr zur Zumutung. Irgendwann hatte die Australierin deshalb die Nase voll und ging dem schmutzigen Geheimnis der Dusche auf den Grund.

Als Julia den Metall-Rahmen, welche die Scheiben der Nasszelle hielt, öffnete, wurde sie fündig.

In der Verkleidung kamen "Tausende" Zigarettenstummel zum Vorschein, die der Vormieter durch ein kleines Loch an der Oberseite hineinfallen lassen hatte. Im Laufe der Zeit begannen die Tabakwaren dann durch die Feuchtigkeit zu verrotten und ihren Gestank zu verbreiten.