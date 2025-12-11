Tochter sieht Vater zum ersten Mal ohne Bart: Ihre Reaktion spricht Bände

Atlanta (USA) - Nach über einem Jahrzehnt hatte ein US-Amerikaner (35) wortwörtlich die Schnauze voll und unterzog sich einer radikalen Rasur. Nicht alle in seiner Familie waren von seinem "neuen" Gesicht begeistert.

Vater Michael Eberhard (35) überraschte seine Tochter Emory (5) mit einer radikalen Rasur. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/loyallyshawnna

Vor allem Töchterchen Emory war völlig fassungslos, als ihr Vater sie an jenem Tag mit einem beinahe bartlosen Gesicht empfing.

In einem viralen Video sieht man, wie der Fünfjährige beinahe die Kinnlade herunterklappt, als Vater Michael Eberhard aus Atlanta seine Maske herunterzieht, die sein Rasur-Ergebnis zunächst verdeckt hatte.

"Oh", stammelt das Mädchen völlig überfordert. Und stellt dann perplex fest: "Du hast dir den Bart abrasiert."

Als Michael sie fragt, ob er nun anders aussehe, erklärt Emory, dass er wie ein "anderer Mann" wirke. Außerdem fügt sie völlig ernst hinzu: "Ja, du siehst aus wie ein alter Mann." Zum Glück kann der 35-Jährige diese Feststellung mit Humor nehmen und bricht in großes Gelächter aus.

Mutter Shawnna Eberhard-Smith erklärte gegenüber PEOPLE, dass ihre Tochter von der Veränderung "wirklich geschockt" gewesen wäre.