Frau zerreißt Banknoten in Tausend Stücke: Die Reaktion einer Filiale überrascht alle

Kunming - Nachdem eine Frau ihr Geld in Tausende Schnipsel verwandelt hat, überrascht eine Bank mit einer Reaktion, die so ganz anders war, als von den anderen Finanzhäusern.

In einer depressiven Phase zerschnitt eine Chinesin Banknoten in Tausende Teile. © Screenshot/Douyin/@ 恍如

Eine Frau war im Juni zu einer Filiale der "Industrial and Commercial Bank of China" (ICBC) in Kunming gegangen und hatte die 100.000 Stücke beschädigter Banknoten übergeben.

Zuvor hatte ihre Schwägerin, die unter schweren Depressionen gelitten hatte, das Geld zerstört. Nach ihrem Tod hinterließ sie vier Kinder, die mehr oder weniger ums Überleben kämpften. Das Geld fehlte an allen Ecken.

Die Familie hatte bereits vergeblich versucht, die zerschnittenen Geldscheine umzutauschen. Mehrere Banken in Sichuan hatten sich geweigert, die kaputten Noten anzunehmen.

Ein letzter verzweifelter Versuch führte die Schwägerin der verstorbenen Mutter schließlich nach Kunming - und ihr Durchhaltevermögen sollte sich auszahlen.

"Es sah so aus, als ob sie eine schwierige Zeit durchmachten und dieses Geld würde ihnen eine Zeit lang zum Leben reichen, also dachte ich, ich würde helfen, wo ich kann", erklärt die Chinesin laut AsiaOne.