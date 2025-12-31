Frau zieht Teppich in ihrem neuen Haus ab: Als ihr klar wird, was los ist, folgt der Schock

Ohio (USA) - Ihr Haus in Ohio stammt aus dem 19. Jahrhundert, hat also schon einiges hinter sich. Lora Current (24) lebt bereits seit drei Jahren dort, wollte in diesem Monat endlich mal die alten Teppiche abziehen. Als ihr klar wurde, was genau sie darunter gefunden hatte, war sie geschockt.

Lora Current (24) musste kürzlich beim Renovieren eine schlimme Entdeckung machen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/loracurrent

In einem viralen Video ist die entscheidende Szene in dem Haus zu sehen. Current hat gerade einen Teil des Teppichs abgezogen. Darunter hatten sich bis zu diesem Moment ein paar alte Fliesen verborgen.

Das Problem: Die Fliesen stellten sich im Nachhinein als asbestverseucht heraus! So beschreibt es die 24-Jährige auch im Untertitel des Videos - und dieser Twist sitzt! 1,5 Millionen Klicks sind seit Mitte des Monats zusammengekommen.

"Ich habe zuerst im Erdgeschoss angefangen und die Fliesen erst vor etwa zwei Wochen entdeckt", sagte Current jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Leider habe ich anfangs nicht bemerkt, dass Asbest enthalten war (…) Ich habe ein Video von den grünen Fliesen gepostet, um zu sehen, ob sie dadurch noch zu gebrauchen wären", erklärte die junge Hausbesitzerin.

Doch kurz darauf wendete sich das Blatt.