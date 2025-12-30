Mädchen kennt Onkel nur dank FaceTime: Was sie bei erster Begegnung tut, erstaunt so viele
Ballymena (Nordirland) - Ergibt es Sinn, eine Beziehung zwischen Kindern und ihren Verwandten nur über FaceTime aufzubauen, wenn diese am anderen Ende der Welt leben? Wenn man einem viralen TikTok-Video aus diesem Monat glaubt, dann müsste die Antwort "ja" lauten.
In dem Clip sehen sich die kleine Nordirin Ziyah (2) und ihr eigentlich in Australien lebender Onkel Kurtis zum ersten Mal.
Der Auswanderer lebt seit inzwischen zwölf Jahren in Down Under, lässt sich aber anlässlich der Feiertage erstmals nach acht Jahren wieder in seinem Elternhaus blicken.
Obwohl die Kleine den Bruder ihrer Mutter Faye Barr immer nur auf einem Bildschirm gesehen hat, stürmt sie in dem Video mit hohem Tempo auf ihn zu. Dann lässt sich das Kleinkind sofort von ihm auf den Arm nehmen, um ihm einen Umschlag mit einem Geschenk zu überreichen - sehr zum Staunen ihrer Oma und ihrer Mutter.
"Ziyah ist normalerweise sehr schüchtern und unbeholfen im Umgang mit neuen Leuten. Aber sie rannte direkt in die Arme ihres Onkels", schwärmte Barr jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Es war, als ob sie wusste, dass er zur Familie gehört", fügte sie hinzu.
Dabei war es bis zu diesem Moment ein weiter Weg gewesen.
Virales TikTok-Video mit rund 500.000 Klicks zeigt rührenden Moment
Weil das Familientreffen im Haus seiner Mutter in Ballymena stattfand, musste Kurtis von Sydney aus über Los Angeles und Dallas nach Dublin reisen - und anschließend noch eine zweistündige Fahrt auf sich nehmen.
Die räumliche Distanz war dabei eine viel größere Hürde als die emotionale. Mama Faye Barr ist sich sicher, dass nur die regelmäßigen FaceTime-Videochats mit Ziyah und ihrem älteren Bruder Ziggy (5) dies ermöglicht haben.
"Sie wussten, wer er war, und freuten sich riesig auf seine Heimkehr. Vor allem, weil sie wussten, dass er eine Tasche voller Spielzeug dabei hatte", erklärte sie augenzwinkernd.
Ein Happy End konnte die zweifache Mutter dem US-Magazin allerdings nicht anbieten. "Wenn er zurück nach Australien fliegt, wird uns das allen das Herz brechen. Denn dann sind wir wieder auf FaceTime angewiesen", gab sie zu bedenken.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/fayebarr6