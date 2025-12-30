Mädchen kennt Onkel nur dank FaceTime: Was sie bei erster Begegnung tut, erstaunt so viele

Ballymena (Nordirland) - Ergibt es Sinn, eine Beziehung zwischen Kindern und ihren Verwandten nur über FaceTime aufzubauen, wenn diese am anderen Ende der Welt leben? Wenn man einem viralen TikTok-Video aus diesem Monat glaubt, dann müsste die Antwort "ja" lauten.

In dem Clip läuft die kleine Ziyah (2) an ihrer Oma vorbei zu ihrem Onkel Kurtis. Das Staunen steht der Großmama kurz darauf ins Gesicht geschrieben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/fayebarr6

In dem Clip sehen sich die kleine Nordirin Ziyah (2) und ihr eigentlich in Australien lebender Onkel Kurtis zum ersten Mal.

Der Auswanderer lebt seit inzwischen zwölf Jahren in Down Under, lässt sich aber anlässlich der Feiertage erstmals nach acht Jahren wieder in seinem Elternhaus blicken.

Obwohl die Kleine den Bruder ihrer Mutter Faye Barr immer nur auf einem Bildschirm gesehen hat, stürmt sie in dem Video mit hohem Tempo auf ihn zu. Dann lässt sich das Kleinkind sofort von ihm auf den Arm nehmen, um ihm einen Umschlag mit einem Geschenk zu überreichen - sehr zum Staunen ihrer Oma und ihrer Mutter.

"Ziyah ist normalerweise sehr schüchtern und unbeholfen im Umgang mit neuen Leuten. Aber sie rannte direkt in die Arme ihres Onkels", schwärmte Barr jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Es war, als ob sie wusste, dass er zur Familie gehört", fügte sie hinzu.

Dabei war es bis zu diesem Moment ein weiter Weg gewesen.