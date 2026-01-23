Frau zweifelt, ob sie Namen ihres Mannes annimmt - aus diesem lustigen Grund
Netz - Eine junge Frau steht vor einem kuriosen Dilemma: Wegen des Nachnamens ihres Partners ist sie unsicher, ob sie diesen nach der Hochzeit annehmen soll.
Die Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit ist immer eine aufregende und steckt voller Entscheidungen. Doch für Haley Ivers, die ihr Dilemma bei TikTok teilte, steht dabei vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Was tun mit dem Nachnamen ihres zukünftigen Ehemanns?
Denn dieser lautet ausgerechnet Haley - exakt wie ihr Vorname in Schreibweise und Aussprache. Wenn sie den Namen ihres Verlobten Shaun Haley annimmt, heißt sie künftig Haley Haley.
In einem TikTok-Clip wandte sich die baldige Braut an ihre Follower: "Werde ich also Haley Haley heißen oder was soll ich tun? Soll ich meinen Namen ändern oder nicht?"
Haley teilt die lustigen Namenskombinationen
Zu viele Optionen: Haley, Ivers-Haley oder doch Iverly?
Die Community reagierte umgehend: In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche kreative Vorschläge. Während einige die Situation als "seltene Gelegenheit" feierten, rieten anderen davon ab. Manche empfahlen Doppelnamen wie "Haley Ivers-Haley", andere sogar Wortneuschöpfungen aus der Kombination der beiden Nachnamen zu "Iverly" oder "Halvers".
Haley selbst sieht vor allem praktische Probleme: "Die Formalitäten wären ein absoluter Albtraum. Haley Haley auf den Formularen zu sehen, das würde viele Leute verwirren", sagte sie.
Ob sie ihren Namen letztlich ändern wird, steht noch nicht fest. Die Option, ihren Nachnamen zu behalten, findet sie auch durchaus attraktiv. Mit der weiterhin offenen Frage "Was mache ich?" beendet sie ihr Video.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/TikTok/haleyivers