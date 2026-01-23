Frau zweifelt, ob sie Namen ihres Mannes annimmt - aus diesem lustigen Grund

Netz - Eine junge Frau steht vor einem kuriosen Dilemma: Wegen des Nachnamens ihres Partners ist sie unsicher, ob sie diesen nach der Hochzeit annehmen soll.

Auf TikTok bittet Haley ihre Follower um Hilfe bei der Namensentscheidung. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/haleyivers

Die Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit ist immer eine aufregende und steckt voller Entscheidungen. Doch für Haley Ivers, die ihr Dilemma bei TikTok teilte, steht dabei vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Was tun mit dem Nachnamen ihres zukünftigen Ehemanns?

Denn dieser lautet ausgerechnet Haley - exakt wie ihr Vorname in Schreibweise und Aussprache. Wenn sie den Namen ihres Verlobten Shaun Haley annimmt, heißt sie künftig Haley Haley.

In einem TikTok-Clip wandte sich die baldige Braut an ihre Follower: "Werde ich also Haley Haley heißen oder was soll ich tun? Soll ich meinen Namen ändern oder nicht?"