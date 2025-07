Frauen ignorieren Kleinigkeit auf Speisekarte: Als sie die Rechnung bekommen, sind die sprachlos

Beaufort (North Carolina) - Kleines Kürzel, große Wirkung: Aribella Menold (20) war im vergangenen Monat mit zwei jungen Damen aus ihrer Familie im Restaurant "Moonrakers" in Beaufort, North Carolina, essen. Dass in der Speisekarte teilweise statt eines Preises nur "MKT" stand, machte die Mädels nicht stutzig. Umso heftiger fiel ihre Reaktion aus, als sie die Rechnung sahen.

Aribella Menold (20) hält sich entsetzt die Hand vor den Mund. Denn die Rechnung ist viel höher als erwartet. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/belle_menold

Da sie ihr Entsetzen auf Video festgehalten haben, ist es inzwischen auf Instagram und TikTok zu sehen.

Während sich Aribella und ihre Sitznachbarin in dem kuriosen Clip sprachlos die Hand vor den Mund halten, fällt der Jüngsten im Bunde die Kinnlade herunter.

Es gibt auch einen kurzen Schwenk auf die Rechnung, die mit 159,14 US-Dollar (rund 135 Euro) zu Buche schlägt. Was hat den Preis so in die Höhe getrieben? Zwei Steaks aus der Region für jeweils 52 US-Dollar (rund 44 Euro)!

Diesen Preis hatten Aribella und ihre Begleiterinnen nicht gesehen, weil stattdessen nur MKT in der Karte gestanden hatte. Aber was heißt das denn nun?