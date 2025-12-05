Fremde Frau macht Mutter mit Frage zu roten Haaren ihres Sohnes sprachlos

Kansas City (Missouri, USA) - "Ich bin selten sprachlos. Aber das hier hat mich echt umgehauen", sagt Lauryn Galloway (33) über eine flüchtige Begegnung der besonderen Art. In einem TikTok-Video, das seit Ende November viral geht, erklärt die Mutter die kuriose Situation, die sie kurz zuvor erlebt hat.

Der kleine Braxton (1) und seine Mutter Lauryn Galloway (33) haben optisch eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lauryn24kai

In dem Clip sitzt die Frau aus Kansas City in Missouri mit ihrem Sohn Braxton (1) im Auto. Sie erzählt, dass sie beim Einkaufsbummel von einer Frau auf die roten Haare ihres Sohnes angesprochen wurde. "Oh, seine Haare sind aber schön", habe diese gesagt.

Danach habe sie jedoch hinzugefügt: "Wo hat er die denn her? Die hat er bestimmt von seinem Vater." Das Problem: Im Video schwenkt die 33-Jährige von ihrem Sohn, der auf ihrem Schoß sitzt, zu sich selbst. Und siehe da: Galloway hat dieselbe Haarfarbe wie der Kleine und sogar fast denselben Schnitt!

Dieser Clou kommt beim Publikum gut an. 1,9 Millionen Klicks sind inzwischen zusammengekommen, dazu mehr als 485.000 Likes.

Im Interview mit Newsweek hat Galloway jetzt verraten, wie sie am Ende auf die Frau reagiert hat.