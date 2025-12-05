Fremde Frau macht Mutter mit Frage zu roten Haaren ihres Sohnes sprachlos
Kansas City (Missouri, USA) - "Ich bin selten sprachlos. Aber das hier hat mich echt umgehauen", sagt Lauryn Galloway (33) über eine flüchtige Begegnung der besonderen Art. In einem TikTok-Video, das seit Ende November viral geht, erklärt die Mutter die kuriose Situation, die sie kurz zuvor erlebt hat.
In dem Clip sitzt die Frau aus Kansas City in Missouri mit ihrem Sohn Braxton (1) im Auto. Sie erzählt, dass sie beim Einkaufsbummel von einer Frau auf die roten Haare ihres Sohnes angesprochen wurde. "Oh, seine Haare sind aber schön", habe diese gesagt.
Danach habe sie jedoch hinzugefügt: "Wo hat er die denn her? Die hat er bestimmt von seinem Vater." Das Problem: Im Video schwenkt die 33-Jährige von ihrem Sohn, der auf ihrem Schoß sitzt, zu sich selbst. Und siehe da: Galloway hat dieselbe Haarfarbe wie der Kleine und sogar fast denselben Schnitt!
Dieser Clou kommt beim Publikum gut an. 1,9 Millionen Klicks sind inzwischen zusammengekommen, dazu mehr als 485.000 Likes.
Im Interview mit Newsweek hat Galloway jetzt verraten, wie sie am Ende auf die Frau reagiert hat.
Virales TikTok-Video sorgt für Heiterkeit
"Wenn man bedenkt, wie ich meine Haare an dem Tag gestylt hatte, war ich total verblüfft. Mir fehlten wirklich die Worte", erzählte die Rothaarige dem US-Magazin.
Entsprechend habe für einen Moment eine "verwirrte Stille" geherrscht. Dann habe sie aber das peinliche Schweigen wie folgt gekontert: "Ja, das tut er wirklich!"
"Während ich mit meinem Sohn kichernd zum Auto ging, musste ich die ganze Zeit an unsere Begegnung denken. Es gibt nicht viele Situationen, die mich sprachlos machen, aber diese hat mich echt umgehauen", sagte sie.
Dafür kann sich Lauryn Galloway jetzt über ihren viralen Hit freuen. In der Kommentarspalte berichten übrigens viele User von ganz ähnlichen Erfahrungen.
Mit roten Haaren kann man also auch im Jahr 2025 noch immer für Gesprächsstoff sorgen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/lauryn24kai