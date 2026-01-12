Freundin sah ihn noch nie mit kurzen Haaren: Typ lässt sich bei Friseur komplett verändern

Glasgow (USA) - Bei dieser Transformation will man sich tatsächlich ungläubig die Augen reiben! Als Barber Grants neuester Kunde in sein Geschäft trat, sah man vor allem eines: Haare - sehr viele davon und vor allem lange. Damit sollte jetzt aber Schluss sein.

Der 26-jährige Kunde kam mit einer ziemlich langen Haarpracht zu Barber Grant. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Der 26-Jährige hatte fast ein Jahrzehnt lang einen großen Bogen um Friseur-Geschäfte gemacht. "Ich hatte ständig schlechte Haarschnitte und einfach genug davon", erklärt der Kunde gegenüber Grant. Aus diesem Grund ließ er seit 2017 seine Mähne wachsen.

Doch nun wurden ihm die langen Haare lästig und es musste sich etwas ändern. "Neun Jahre später habe ich es satt, mich ständig mit denen herumzuärgern", meint der US-Amerikaner im Beratungsgespräch, das Barber Grant auf seiner Instagramseite veröffentlicht hat.

Nicht ganz unbedeutend war auch die Meinung seiner Partnerin. "Wir sind seit sechs Jahren zusammen und ich habe ihn noch nie mit kurzen Haaren gesehen", erzählt sie Grant.

Der 26-Jährige war jetzt bereit für eine Veränderung - und eine Frisur, die seine Geheimratsecken kaschierte. Auch den Bart sollte Grant sich vornehmen, damit dieser zum neuen Look passt. Die einzige Bedingung des haarigen Kunden? "Kein Pony oder so was."