Frisch getrennt und völlig verzweifelt: Mann steckt tagelang schultertief im Schlamm fest

Florida (USA) - Liebeskummer kann einem schon mal den Boden unter den Füßen wegziehen. Im Falle von Andrew Giddens (36) öffnete sich das Tor zu Verzweiflung und Einsamkeit gleich doppelt! Ausgerechnet am Valentinstag.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach Andrew Giddens (36). So fröhlich lächelnd wurde der kürzlich verlassene US-Amerikaner aber nicht gefunden. Im Schlamm war der 36-Jährige kaum zu erkennen. © Montage: Palatka Fire Department, Screenshot/Facebook/Missing People In America

Das Leben spielte dem 36-Jährigen innerhalb kurzer Zeit übel mit. Wie der lokale Sender WCJB TV20 aus Florida berichtete, galt Giddens seit einem Gespräch mit seinem Vater am 14. Februar als vermisst. Die Polizei wurde informiert.

Freunde und Familie gaben im Laufe der Ermittlungen an, dass der Amerikaner frisch getrennt sei und sehr darunter leiden würde. Am vergangenen Montag entdeckte eine Streife Giddens' verlassenes Auto am Rande einer Sandgrube eines Betriebes.

Zwei Tage später stieß ein Angestellter auf den 36-Jährigen, der bis zu den Schultern in einem Schlammloch feststeckte. Weil die Bergung auf eigene Faust zu gefährlich gewesen wäre, musste die Feuerwehr anrücken.

Mehr als zwei Stunden brauchten die Kameraden, um Giddens unter Einsatz von Seilen, Leitern und Paletten aus seiner misslichen Lage zu befreien. "Wir sind dankbar für den Mut und die Professionalität aller Beteiligten", erklärte die Feuerwehr.