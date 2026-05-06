Friseur lacht laut auf, als Gast sein Alter verrät: Doch sein Umstyling rettet den Tag

Richmond (Virginia, USA) - Langes Haar, noch längerer Bart - und ein Alter, das Thai Nguyen völlig aus dem Konzept bringt. Das sind die Zutaten des neuen, kuriosen TikTok-Videos des Haar-Influencers aus Richmond in Virginia.

Der Kunde sah nicht allzu glücklich aus. Thai Nguyen musste bei seiner Altersangabe sogar laut lachen - im negativen Sinne. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

In dem Clip gibt es gleich zu Beginn den ersten peinlichen Moment. "Wie alt bin ich wohl?", will der Gast von seinem Friseur wissen. Der windet sich direkt: "Das ist eine gute Frage, Bro. Willst du, dass ich ehrlich antworte?"

"Yeah", entgegnet der Kunde. "Ich würde sagen, so etwa 35?!", rät Nguyen. "Ich bin gerade 28 geworden", lautet die niederschmetternde Antwort, die Nguyen direkt verzweifeln lässt: "Bro, oh mein Gott!"

Besser wird es danach erstmal nicht. Er habe seine Haare seit etwa zehn Jahren lang wachsen lassen und kaum gepflegt, lässt der 28-Jährige seinen Dienstleister wissen. Der hebt die lange Mähne daraufhin ein wenig verzweifelt hoch.

Den Bart soll Nguyen unterdessen nicht abschneiden, sondern nur kürzen. "Wie kurz denn?", hakt er nach. "Was immer du denkst, ist gut", ist sich der Kunde sicher.

"Hast du noch irgendwelche letzten Worte?", will Nguyen schließlich wissen. In der Tat: Die hat der junge Mann.