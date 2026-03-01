Friseur verspricht 42-Jährigem, sein Alter zu halbieren: So sieht das Ergebnis aus

Richmond (Virginia, USA) - Mit diesem Kunden hatte er sich mal wieder einen echten "Härtefall" ins Haus geholt. Haar-Influencer Thai Nguyen aus Richmond in Virginia nutzte in jedem Fall die Chance, um mit dem Mann ein neues TikTok-Video zu drehen.

Thai Nguyen reibt sich die Hände: Er will seinen 42-jährigen Kunden wieder wie 21 aussehen lassen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

Dass sein unsicher wirkender Gast einige Päckchen zu tragen hat, wird in dem kuriosen Video, das seit dieser Woche online ist, schnell deutlich. Darin sitzt der US-Amerikaner recht bedröppelt im Salon des beliebten Friseurs.

"Ich versuche nur, ein paar Jahre zurückzugewinnen", erklärt der Kunde seinen Grund, warum er den Haar-Experten aufgesucht hat.

"Wie jung sind wir denn?", hakt Nguyen höflich nach. "Ich bin 42", antwortet sein Gast wenig begeistert. "Wir bringen dich zurück zu 21", verspricht der Friseur daraufhin großspurig.

Allerdings fällt ihm etwas an seinem Kunden auf. "Du wirkst ein wenig nervös." "Es ist jetzt zwei Jahre her", stammelt der Mann daraufhin - zum Staunen von Nguyen.

So kann das alles nicht mehr weitergehen. Also schnappt sich der Friseur Rasierer und Schere, um seinen Worten Taten folgen zu lassen.