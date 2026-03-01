Friseur verspricht 42-Jährigem, sein Alter zu halbieren: So sieht das Ergebnis aus
Richmond (Virginia, USA) - Mit diesem Kunden hatte er sich mal wieder einen echten "Härtefall" ins Haus geholt. Haar-Influencer Thai Nguyen aus Richmond in Virginia nutzte in jedem Fall die Chance, um mit dem Mann ein neues TikTok-Video zu drehen.
Dass sein unsicher wirkender Gast einige Päckchen zu tragen hat, wird in dem kuriosen Video, das seit dieser Woche online ist, schnell deutlich. Darin sitzt der US-Amerikaner recht bedröppelt im Salon des beliebten Friseurs.
"Ich versuche nur, ein paar Jahre zurückzugewinnen", erklärt der Kunde seinen Grund, warum er den Haar-Experten aufgesucht hat.
"Wie jung sind wir denn?", hakt Nguyen höflich nach. "Ich bin 42", antwortet sein Gast wenig begeistert. "Wir bringen dich zurück zu 21", verspricht der Friseur daraufhin großspurig.
Allerdings fällt ihm etwas an seinem Kunden auf. "Du wirkst ein wenig nervös." "Es ist jetzt zwei Jahre her", stammelt der Mann daraufhin - zum Staunen von Nguyen.
So kann das alles nicht mehr weitergehen. Also schnappt sich der Friseur Rasierer und Schere, um seinen Worten Taten folgen zu lassen.
TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung des 42-Jährigen
Dabei geht es dem 42-Jährigen nicht nur auf dem Kopf, sondern auch am Gesichtshaar an den Kragen. Was bleibt, ist ein sauber getrimmter Bart. Auch die Haare werden kürzer.
Er tue es vor allem auch für seine Frau, die diesen Termin herbeigesehnt habe, verrät der Kunde. Ob sich die Dame am Ende über das Ergebnis freut, bleibt offen. Dafür fällt das Urteil des Gastes eindeutig aus.
"Dude, es ist crazy. Ich kann es nicht glauben. Du hast mich wirklich zurückgebracht", schwärmt er beim Blick in den Spiegel. Kein Wunder, dass er unter diesen Umständen 10 von 10 Punkten vergibt.
Thai Nguyen kann unterdessen auch mit den Abrufzahlen seines Videos zufrieden sein. Immerhin sind seit Mitte der Woche gut 90.000 Klicks auf TikTok zusammengekommen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting