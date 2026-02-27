Rekord-Baby sorgt für Staunen - Kurz darauf wird ein weiteres außergewöhnliches Kind geboren

New York/USA - Vor wenigen Wochen brachte eine Frau in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat New York ein Rekord-Baby zur Welt - doch nicht nur das: Am gleichen Tag erblickte ein weiteres Kind in derselben Klinik das Licht der Welt, das unterschiedlicher kaum hätte sein können!

Im Cayuga Medical Center kamen am selben Tag zwei sehr unterschiedliche Kinder zur Welt. © Screenshot/Facebook/Cayuga Health, A Member of Centralus Health

Wie People berichtete, unterstützte das Cayuga Medical Center die Eltern Terrica und Shawn bei der Geburt ihres Kindes.

Nach der Entbindung folgte dann ein kleiner Schock: Ihr Neugeborenes wog stolze 5,9 Kilogramm - und war damit das größte Baby, das je in dem Krankenhaus zur Welt gekommen war!

Zwar hatten die Eltern mit einem großen Kind gerechnet, doch seine tatsächliche Größe überraschte sie dennoch.

"Wir wussten, dass er größer sein würde, aber damit haben wir nicht gerechnet. Er trägt jetzt schon Windeln und Kleidung für Drei- bis Sechsmonatige. Es fühlt sich an, als hätte ich direkt ein drei Monate altes Baby bekommen", sagte die vierfache Mutter.