Rekord-Baby sorgt für Staunen - Kurz darauf wird ein weiteres außergewöhnliches Kind geboren
New York/USA - Vor wenigen Wochen brachte eine Frau in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat New York ein Rekord-Baby zur Welt - doch nicht nur das: Am gleichen Tag erblickte ein weiteres Kind in derselben Klinik das Licht der Welt, das unterschiedlicher kaum hätte sein können!
Wie People berichtete, unterstützte das Cayuga Medical Center die Eltern Terrica und Shawn bei der Geburt ihres Kindes.
Nach der Entbindung folgte dann ein kleiner Schock: Ihr Neugeborenes wog stolze 5,9 Kilogramm - und war damit das größte Baby, das je in dem Krankenhaus zur Welt gekommen war!
Zwar hatten die Eltern mit einem großen Kind gerechnet, doch seine tatsächliche Größe überraschte sie dennoch.
"Wir wussten, dass er größer sein würde, aber damit haben wir nicht gerechnet. Er trägt jetzt schon Windeln und Kleidung für Drei- bis Sechsmonatige. Es fühlt sich an, als hätte ich direkt ein drei Monate altes Baby bekommen", sagte die vierfache Mutter.
Nach 5,9-Kilo-Baby folgt weiteres Kind
Nur wenige Stunden später fanden sich die Ärzte erneut im Kreißsaal wieder, um einem weiteren Paar bei der Geburt zu helfen - doch diesmal verlief ganz alles anders. Das Baby von Chloe wog bei der Geburt gerade einmal rund 1,8 Kilogramm!
"Es war wirklich bezaubernd und eine schöne Erinnerung daran, dass Babys in allen Formen und Größen kommen. Mir geht es großartig und ich bin sehr dankbar für die Betreuung durch Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen", so die frischgebackene Mutter.
Auch eine Vertreterin des Krankenhauses nahm zu den außergewöhnlichen Geburten Stellung: "Diese beiden Geburten sind eine wunderbare Erinnerung daran, dass jedes Baby und jede Geburtsgeschichte einzigartig ist. (…) Wir sind stolz auf die außergewöhnliche Geburtsversorgung bei Cayuga Health, einem unserer geschätzten Partner, und fühlen uns geehrt, Familien in solch besonderen Momenten begleiten zu dürfen."
Auf Facebook teilte das Cayuga Medical Center ein niedliches Bild der beiden so verschiedenen Kinder.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Cayuga Health, A Member of Centralus Health