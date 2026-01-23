Als Friseur den Hut seines Kunden abnimmt, wartet darunter das haarige Grauen
Glasgow (USA) - Bei Barber Grants neuestem Kunden kann man gut nachvollziehen, warum dieser lieber ein Basecap trug: Darunter wartete nämlich ein haariges Problem. Zum Glück konnte der geschickte Friseur dafür sorgen, dass der junge Mann sich in Zukunft nicht mehr verstecken muss.
"Hier oben ist einiges los", stellt Friseur Barber aus Glasgow fest, als er den Hut des 25-Jährige abnimmt. Und diese Feststellung ist noch ziemlich milde ausgedrückt!
Tatsächlich gleicht das Haar des Kunden einer wilden Mähne, die schon lange nicht mehr gezähmt worden ist - und auch wenig Liebe abbekam. Denn der junge Mann hat definitiv Potenzial in all dem verstrubbelten Haupthaar. Das erkennt auch der Experte:
"Es sieht aus, als hättest du Naturlocken", sagt Grant in einem Instagramvideo beim Blick auf den verwuschelten Oberkopf. Auf die Frage, ob es sich dabei um eine Dauerwelle handelt, verneint der 25-Jährige.
"Oh, die werden sich total locken, wenn wir sie kürzer schneiden", freut sich der Friseur. Zusammen mit seinem Kunden erarbeitet er dann einen Schnitt-Schlachtplan.
Allgemein will der Mann, der aus Litchfield angereist ist, auf jeden Fall ordentlich Haar lassen. Wie so viele Männer derzeit entscheidet er sich für einen Mullet, einen modernen Vohukila, bei dem die vorderen Strähnen eher kurz gehalten werden und am Hinterkopf mehr Haarlänge behalten wird. Die Seiten wiederum sollen abrasiert werden.
Friseur erschafft mit Haar- und Bartschnitt neuen Menschen
Neben dem Kopfhaar-Malheur soll sich Grant auch um den Bart des US-Amerikaners kümmern. Der erhielt nämlich in letzter Zeit auch wenig Aufmerksamkeit von seinem Träger und wucherte wild einmal durch sein Gesicht. "Ich hab's satt", erklärt ihm der 25-Jährige auf die Frage, ob es einen besonderen Anlass für seinen Friseur-Besuch gibt.
Grant verspricht ihm, dass er nach seinem Besuch im Salon "crispy" aussehen wird - was man mehr oder weniger mit "knackig", "perfekt" oder "stylisch" übersetzen kann.
Und der begabte Barber soll recht behalten!
Nach seiner "Behandlung" ist aus dem 25-Jährigen ein neuer Mensch geworden. Dank des neuen Haarschnitts kommen seine Naturlöckchen perfekt zur Geltung und verleihen dem US-Amerikaner einen mehr als coolen Auftritt. Von dem Wuschelkopf fehlt plötzlich jede Spur.
Auch sein Bart bekam ein Upgrade und glänzt mit sauberen Linien und einer gepflegten Länge.
Grants Zuschauer auf Instagram sind begeistert: "Man sieht die Veränderung in seinen Augen. Du hast ihm sein Selbstvertrauen zurückgegeben. 💜💜", lobt ein User den Friseur. Ein anderer geht sogar noch weiter und behauptet: "Du hast ihm das Leben gerettet, Alter."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g