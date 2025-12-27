Seine Frau wünschte sich Veränderung: Wie dieser Mann den Friseurladen verlässt, macht sprachlos
Richmond - Dieser Kunde brachte richtig Weihnachtsstimmung in das Friseur-Geschäft von Thai Ngyuen: Mit seinen zotteligen Haaren und dem Rauschebart erinnerte der rüstige Mann direkt an Santa Claus - doch das sollte sich schleunigst ändern. Vor allem seine Frau wünschte sich eine Veränderung.
"Ich brauche ein Wunder, mein Freund", erklärt er Friseur Thai Nguyen in einem Video. "Mal sehen, was du so drauf hast." Die haarigen Baustellen sind schnell erkannt: Der Kunde sieht - nett ausgedrückt - alles in allem etwas ungepflegt aus.
Sein graues Haar hat laut eigener Aussage seit fast einem Jahr keine Schere mehr gesehen und auch der Bart des Mannes benötigt mal wieder etwas Zuwendung.
Nicht nur der Kunde selbst will etwas ändern: "Meine Frau ... es ist ihr Weihnachtsgeschenk", beginnt der Weihnachtsmann-Verschnitt zu erklären. "Sie sagt, es ist für mich, aber ich glaube, es ist eher für sie."
Von seinem Bart will sich der Kunde allerdings eher ungern trennen: "Ich würde ihn eher lang lassen", meint der Mann aus Zentral-Virginia. Stutzen wäre aber in Ordnung.
Santa-Claus-Verschnitt wirkt nach Friseur-Besuch zehn Jahre jünger
Nach dem Beratungsgespräch will Thai Ngyuen keine Sekunde mehr verlieren und setzt Haarschneidemaschine, Kamm und Schere ein.
Als sich sein Gast schließlich im Spiegel ansehen kann, ist er völlig perplex: "Oh Mann", meint er überrascht und witzelt weiter: "Bist du sicher, dass Rudolph mich erkennt?"
Tatsächlich hat er eine ziemlich krasse Verwandlung durchgemacht. Von den Zotteln - keine Spur mehr. Stattdessen sieht er sich nun mit einem akkurat getrimmten Bart und einer modernen Kurzhaarfrisur, die seine Geheimratsecken kaschiert.
"Auf einer Skala von eins bis zehn, wie würdest du das bewerten?", fragt Haar-Gott Thai. Woraufhin sein Kunde den Look lobend mit einer "10,5" beurteilt. Die Fahrt durch den Schnee zum Frisörsalon hat sich für den US-Amerikaner mehr als gelohnt.
"Danke, dass du heute vorbeigekommen bist und mir vertraut hast", entgegnet sein Friseur.
Auf TikTok wurde der Clip der beiden bereits mehr als 24.000 Mal angeklickt. Auch die Zuschauer sind begeistert und meinen, Thai hätte seinen Kunden zehn Jahre jünger gemacht.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting