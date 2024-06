Gamer verlässt seine Online-Welt und kauft einen Hammer: Was er dann tut, ist kaum zu erklären

Bevor Edward Kang (20) Knall auf Fall von Zuhause abhaute, sagte er seiner Mutter, dass er "einen Freund besuchen" wolle. © Nassau County Sheriff's Office

Was auch immer Edward Kang auf die Palme brachte, es rechtfertigt keineswegs seine Tat danach.

Wie die New York Post berichtete, zockte der 20-Jährige vergangene Woche das Online-Spiel "ArcheAge" und regte sich dabei furchtbar über einen seiner Mitspieler auf. So sehr, dass Kang in der Nacht zu Freitag kurzerhand seine Wohnung im US-Bundesstaat New Jersey verließ und am Flughafen von Newark in einen Flieger stieg.

Zweieinhalb Stunden später landete der 20-Jährige in Jacksonville (Florida), checkte zwei Uhr morgens in ein Hotel ein, nutzte den angebrochenen Tag, um sich zu akklimatisieren und machte sich dann am Samstagmorgen auf zu einem Baumarkt.

Dort habe sich der junge Mann einen Hammer und eine Taschenlampe besorgt. Danach hieß es auf Sonntag warten.