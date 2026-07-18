Mann betritt Gleise zum Pinkeln, dann fährt die S-Bahn ein

Hamburg - Völlig irre! Am Freitagabend hat sich ein 48-jähriger Mann an einer S-Bahn-Station in Hamburg in akute Lebensgefahr gebracht - laut eigener Aussage, weil er pinkeln musste.

An der S-Bahn-Station Berliner Tor kam es am Freitagabend zu einer lebensgefährlichen Situation. (Symbolfoto) © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wie die Bundespolizei mitteilte, entdeckte die Führerin einer einfahrenden S-Bahn gegen 19 Uhr an der S-Bahn-Station Berliner Tor einen Mann im Gleis. Sie leitete sofort eine Schnellbremsung ein, konnte eine Kollision gerade noch so verhindern.

Der Mann entfernte sich daraufhin vom Ort des Geschehens und konnte zunächst nicht durch die alarmierten Polizisten ausfindig gemacht werden. Erst durch eine Zeugenaussage und eine Sichtung der Überwachungskamera konnte er gegen 19.55 Uhr an einem anderen Bahnsteig der S-Bahn-Station angetroffen werden.

Der 48-Jährige gab das Fehlverhalten umgehend zu und erklärte, dass er sich in den Gleisbereich begeben habe, um zu pinkeln. Anschließend habe er den Bereich sofort wieder verlassen.

Die Beamten klärten den Mann daraufhin ausführlich über die lebensgefährlichen Verfahren im Gleisbereich auf. Anschließend wurde er mit einem Platzverweis für die Station Berliner Tor wieder entlassen.