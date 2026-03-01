Mann kauft Stofftier für kleines Geld: Als er den wahren Wert erfährt, kann er sein Glück kaum fassen
USA - US-Amerikaner Josh ist ein echter Secondhand-Liebhaber. Seine Freizeit verbringt er am liebsten damit, durch Vintageläden zu stöbern. Bei seinem letzten Shoppingtrip fiel ihm ein Disney-Plüschtier in die Hände, das sich als wahrer Glücksgriff entpuppte.
Auf seinem TikTok-Account versorgt Josh seine Fans regelmäßig mit Videos über seine neuesten Secondhand-Funde. Auch seine Tour durch den Laden "Goodwill" vor einigen Tagen hielt er auf Video fest. Was ihm dort in die Finger geriet, konnte er selbst kaum glauben.
Während er durch das Geschäft stöberte, fiel sein Blick auf das Plüschtier eines berühmten Disney-Charakters. Zwischen zahlreichen flauschigen Figuren wartete Goofy darauf, mitgenommen zu werden.
Für Josh zunächst keine Option, üblicherweise geht er an der Stofftierabteilung direkt vorbei. Aber sein Gefühl sagte ihm, dass an dem Plüschtier etwas Besonderes sei, also sah er es sich genauer an.
"Als ich das Etikett überprüfte und sah, dass dort 'Folkmanis' stand, wusste ich, dass es etwas Besonderes war, denn ich habe noch nie ein Disney-Plüschtier mit einem anderen Etikett gesehen", erzählt er gegenüber Newsweek. Noch im Laden recherchierte er, ob er auf einen mutmaßlichen Schatz gestoßen war.
Für das Disney-Plüschtier zahlen Liebhaber Hunderte Dollar
Und siehe da - tatsächlich! Auf der Plattform "eBay - Kleinanzeigen" werden ähnliche Stofftiere zwischen 300 und 500 US-Dollar gehandelt (umgerechnet zwischen rund 250 und 420 Euro). Für Josh war klar: Goofy muss mit! Denn mit den vom Secondhand-Laden geforderten zehn Dollar (umgerechnet rund acht Euro) machte er ein wahres Schnäppchen.
"Das könnte mein größter Glücksgriff des letzten Jahres sein!", schreibt er zu dem Clip. Für Josh ein Fund, der ihn bestärkt, weiterhin in Secondhand-Läden auf Schnäppchenjagd zu gehen.
