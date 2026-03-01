Mann kauft Stofftier für kleines Geld: Als er den wahren Wert erfährt, kann er sein Glück kaum fassen

USA - US-Amerikaner Josh ist ein echter Secondhand-Liebhaber. Seine Freizeit verbringt er am liebsten damit, durch Vintageläden zu stöbern. Bei seinem letzten Shoppingtrip fiel ihm ein Disney-Plüschtier in die Hände, das sich als wahrer Glücksgriff entpuppte.

Der Secondhandladen wollte lediglich ein paar Euro für das Goofy-Kuscheltier, im Netz wird es weitaus höher gehandelt. © Bildmontage:Screenshot/TikTok/wildmantt

Auf seinem TikTok-Account versorgt Josh seine Fans regelmäßig mit Videos über seine neuesten Secondhand-Funde. Auch seine Tour durch den Laden "Goodwill" vor einigen Tagen hielt er auf Video fest. Was ihm dort in die Finger geriet, konnte er selbst kaum glauben.

Während er durch das Geschäft stöberte, fiel sein Blick auf das Plüschtier eines berühmten Disney-Charakters. Zwischen zahlreichen flauschigen Figuren wartete Goofy darauf, mitgenommen zu werden.

Für Josh zunächst keine Option, üblicherweise geht er an der Stofftierabteilung direkt vorbei. Aber sein Gefühl sagte ihm, dass an dem Plüschtier etwas Besonderes sei, also sah er es sich genauer an.

"Als ich das Etikett überprüfte und sah, dass dort 'Folkmanis' stand, wusste ich, dass es etwas Besonderes war, denn ich habe noch nie ein Disney-Plüschtier mit einem anderen Etikett gesehen", erzählt er gegenüber Newsweek. Noch im Laden recherchierte er, ob er auf einen mutmaßlichen Schatz gestoßen war.