21.01.2025 11:26 Getunter E-Scooter gestoppt: Geschwindigkeitstest sorgt für großes Staunen

Bei einer Kontrolle in Darmstadt ist der Polizei am Dienstag ein E-Scooter-Fahrer ins Netz gegangen, dessen Fahrzeug in großem Stil manipuliert worden ist.

Von Maximilian Hölzel

Darmstadt - Völlig verrückt! Bei einer Verkehrskontrolle in Darmstadt ist der Polizei bereits am vergangenen Dienstag (14. Januar) ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer ins Netz gegangen, dessen Fahrzeug in großem Stil manipuliert worden war. Die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen erwischte am vergangenen Dienstag einen E-Scooter-Fahrer, der sein Gefährt gefährlich getunt hatte. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa Wie aus einer entsprechenden Polizeimeldung vom heutigen Dienstag hervorgeht, hielten die Beamten den Mann in der Pützerstraße in unmittelbarer Nähe zum Jugendstilbad an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sein E-Scooter bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde als Kleinkraftrad zugelassen war. Da allerdings kein Sitz montiert worden war, war alleine deshalb schon seine Betriebserlaubnis erloschen. Zudem war das Typenschild des Fahrzeugs nicht korrekt, was die Beamten misstrauisch machte. Kurioses Menschenknochen in Ikea-Tüte: Kuriose archäologische Entdeckung Besonders brisant: Der Verdacht, dass der Scooter deutlich schneller als erlaubt unterwegs war, bestätigte sich nach einer technischen Überprüfung. Auf einem Rollenprüfstand der Polizei wurde eine Geschwindigkeit von sage und schreibe 80 Kilometern pro Stunde gemessen - fast doppelt so schnell wie erlaubt und eine Gefährdung für sich selbst und alle anderen Verkehrsteilnehmer! Gegen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer wird ermittelt Den Fahrer erwarten nun rechtliche Konsequenzen. Neben einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz steht auch der Verdacht der Urkundenfälschung im Raum. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa