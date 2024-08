Glatzkopf bekommt volles Haar: Als er das Ergebnis sieht, bricht er in Tränen aus

England - "Ich bin nicht in der Lage, damit irgendwas zu machen. Es ist wie es ist. Du musst damit halt irgendwie klarkommen", klagt Gethin (40) aus England in einem viralen TikTok-Video von Toupet-Hersteller "Novo Cabelo Hair". Natürlich redet der Mann in dem Clip über ein Problem, das Millionen Männer plagt: Haarausfall. Doch zum Glück ist der Brite wenig später kaum wiederzuerkennen - was ihn in Tränen ausbrechen lässt.