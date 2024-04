Mutter und Tochter schreien wie am Spieß: Was mit ihrer Katze passiert, löst Panik aus

Australien - Glück im Unglück hatten die Besitzer einer Katze an der australischen Sunshine Coast. Beinahe wäre ihr geliebter Vierbeiner mit Haut und Haaren verspeist worden.

Mit lauten Schreien und voller Sorge schaute die Australierin ihrer Katze hinterher, als sie umschlungen von einer Python ins Haus rannte. © Screenshot/Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers

Eine Teppichpython hatte die Mieze schon umschlungen und wollte sich gerade aufmachen, den kleinen Happen im Garten hinter dem Haus der Australier zu verschlingen.

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie just in diesem Moment die Katzenbesitzerin nach draußen trat und nicht fassen konnte, was sie da mit ansehen musste. Dann wurde es dramatisch.

Als die Frau versuchte, die Schlange zur Aufgabe zu bewegen, rannte die Katze plötzlich los. Nicht irgendwohin, sondern direkt ins Haus, mit der Python im Schlepptau. Die Australierin im Garten, ihre Tochter drinnen, fingen beide an, wie am Spieß zu schreien. Dann endete das Video.

Schlangenfänger Dan Rumsey, der von der Familie zur Hilfe gerufen wurde, verkündete das Ende der Geschichte bei Facebook, nachdem sein Einsatz beendet war.